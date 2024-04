﻿ Manuel Rosales asegura que su candidatura está a la orden: «Se las pongo con un lacito»

Manuel Rosales, candidato de Un Nuevo Tiempo (UNT) para las presidenciales y gobernador del estado Zulia, aseguró este miércoles que su candidatura está a la orden de la Plataforma Unitaria y pidió a la oposición «asumir su responsabilidad».

Ante las críticas por una candidatura paralela a la Plataforma Unitaria, Rosales se defendió y dijo que su inscripción fue «circunstancial». Además, aseguró que se inscribió pocos minutos antes de que terminara el plazo y tuvo que asumir su «responsabilidad».

«Las tarjetas y la candidatura están con un lacito en la mesa, ojalá no llamen a la abstención. Pasa a ser su responsabilidad lo que pase», dijo Rosales en una entrevista con el periodista Vladímir Villegas.

También insistió que la tarjeta de UNT «están disponibles» para quien sea escogido como el candidato de la Plataforma Unitaria. «Esta no es una lucha de egos de «Manuel Rosales», sino una lucha para recuperar el país y que Venezuela sea próspera», dijo.

DICE QUE APOYA CANDIDATURA DE MARÍA CORINA

Rosales aseguró que hizo una propuesta a María Corina Machado, ganadora de las primarias, y también intentó postular a Corina Yoris. «Claro que la postulamos. La decisión en la noche fue de la Plataforma, no fue de Un Nuevo Tiempo», afirmó.

«Le vengo a decir a la Plataforma Unitaria que esto no es un problema de Manuel Rosales, yo no vine a quitar a nadie (…) Ya esta no es tarea mía. Yo no quiero ser candidato para ser segundo», afirmó.

Según Rosales, está de acuerdo en que Machado sea la candidata «porque ella fue quien ganó la primaria». Sin embargo, se manifestó en contra de que «regresen las sanciones y eso derive en un mayor éxodo de venezolanos».

Rosales exhortó a la oposición a buscar un acuerdo con el gobierno de Maduro «para que tengamos condiciones electorales y el proceso sea limpio». Además, sostuvo que no se puede plantear una «transición política» en la que se encarcele a quienes están en el poder.

Ante la pregunta de un plazo, Rosales señaló que el cronograma electoral marca el 18 de julio como último día para sustituir candidatos. «Yo sigo gobernando el Zulia», dijo, insistiendo que no buscaba ser candidato presidencial.