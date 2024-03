﻿ "Mi candidata es Corina Yoris", respondió María Corina cuando le preguntaron por postulación de Rosales

La líder de la oposición, María Corina Machado, ratificó que la candidata de la Mesa de la Unidad Democrática sigue siendo Corina Yoris, a pesar de la postulación de Manuel Rosales para las elecciones.

«El régimen se quitó la careta y se puso en evidencia con sus cómplices. La verdadera oposición está más unida que nunca», dijo Machado durante una rueda de prensa.

Asimismo, señaló que con estas acciones del CNE, aquellos países que apoyaban a Nicolás Maduro en la región no tendrán justificación para seguir haciéndolo.

«La comunidad internacional ya no tiene excusas. Si había alguno que quería lavarle la cara a Maduro, ya no lo pueden hacer», asentó.

Al preguntarle si apoya a Manuel Rosales, respondió firmemente: «Mi candidata y la de la Plataforma Unitaria es Corina Yoris».

«Si el régimen elige los candidatos, no son elecciones. Tenemos que luchar por verdaderas elecciones», aseveró.

Destacó que son horas difíciles las que se viven en el país. «Hay mucha rabia e indignación. Mucha gente siente que se burlaron de ellos. Que estas acciones desconocen el mandato. Quiero pedirle a los venezolanos serenidad y firmeza. El país tiene derecho a conocer paso a paso lo que ha ocurrido en los últimos días y en especial en las últimas 24 horas”, dijo.

Machado señaló que el chavismo está tan débil, que ni siquiera se quieren medir a una mujer de 80 años.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL CANDIDATO NÚMERO 13?

Con respecto al candidato número 13 anunciado por el CNE, María Corina afirmó que hasta donde ella supo el ente electoral no permitió que la oposición inscribiera a su candidata.

«Yo estuve en contacto hasta pasada las 12:00 de la noche con diversos miembros de la Plataforma Unitaria y la respuesta del CNE fue no. A la MUD no le permitieron inscribir ningún candidato. Su candidato y el nuestro es Corina Yoris», expresó.

«LA LUCHA SIGUE»

Por otra parte, Machado llamó a los venezolanos a seguir organizándose a pesar de los intentos del chavismo por desarticular a la oposición.

«Los venezolanos hoy entendemos mejor la naturaleza de esta lucha. En un momento de mucha rabia y decepción nos levantamos con gran fuerza para seguir. Hoy más que nunca quiero decirle a cada venezolano que hoy estamos firmes y de pie», sostuvo.

«En Venezuela vamos a enfrentar a Maduro y lo vamos a derrotar que nadie lo dude. Querían dividirnos, querían detenernos, y no lo lograron. Aquí estamos y vamos hasta el final de la mano de Dios», aseveró.

Machado aseguró que por donde camina en el país, «los venezolanos me piden que no ceda, y aquí estoy, no cedimos. Me dicen no te rindas y aquí nadie se rinde hasta encontrar la libertad. Me piden que no los abandone y no los abandonaremos”.

«Yo quiero enviarle un mensaje a todos los partidos que estamos en esta causa. Nuestra lucha sigue hoy, la gente en Zulia, en Tucupita, en Vargas, en cada rincón de Venezuela, los comandos sigan haciendo su trabajo. Ellos lo que quieren es desarticular este movimiento y no lo van a lograr», asentó.

Para finalizar, indicó que seguirán los movimientos de calle.

«Nosotros estamos organizando pacíficamente a la sociedad y no dejaremos de hacerlo. Decir la verdad no es violencia. Los violentos son ellos, los que tienen las armas son ellos. Nosotros tenemos la verdad y convicción de la gente», concluyó.