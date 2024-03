﻿ "La traición de Judas": Corina Yoris habló tras postulación de Manuel Rosales como candidato

La excandidata presidencial, Corina Yoris, se pronunció este martes tras la postulación de Manuel Rosales como candidato presidencial y lo calificó como «la traición de Judas».

Destacó que en el CNE «no han dado ningún tipo de explicación» sobre por qué la MUD no pudo postular candidato.

«El problema era aparentemente técnico que no se podía acceder con las tarjetas. No nos daban los códigos y la entrada para que se pudiera realizar la inscripción. Sin embargo, a última hora, a la misma tarjeta que le estaban negando el acceso pudo inscribir a Manuel Rosales, ya al final del plazo. Nosotros habíamos solicitado por escrito una prórroga para que se pudiera realizar el trámite técnico, pero nunca fue respondido. Nosotros no logramos tener una comunicación con el CNE y queda demostrado lo que el Evangelio habla que es la traición de Judas», comentó.

Al ser consultada sobre si existe la posibilidad de que la Plataforma Unitaria intente negociar con Manuel Rosales para ganarle el chavismo, Yoris respondió: «Yo creo que si lo descarto (…) aunque evidentemente algunas personas pueden quebrarse, pero dentro de la Plataforma hay grupos que no están de acuerdo con esto porque había que tomar una decisión que preservara la Unidad».

CORINA YORIS Y LA LUCHA OPOSITORA

Corina Yoris indicó que cuando María Corina Machado le pidió que aceptara la candidatura era porque una de las estrategias era tratar de conseguir que a ella se le habilitara y hacer la sustitución.

«Mi nombre fue aprobado unánimemente en la Plataforma Unitaria, entonces lo que pasó anoche es eso una traición. Van a querer dar otra imagen, de que es para no dejar el puesto vacío, pero fue en el último momento. Pueden imaginarse como anímicamente estoy yo, María Corina y la mayoría de miembros de la Plataforma Unitaria. ¿Cómo puede uno reaccionar ante una traición?», expresó.

Asimismo, aseguró a la comunidad internacional y a los venezolanos que seguirán luchando. «Seguiremos solicitando unas elecciones libres y transparentes», dijo en entrevista a Blu Radio.

Sobre la candidatura de Enrique Márquez, Corina Yoris manifestó que «él se inscribió fuera de la Plataforma Unitaria, así que no está en la Unidad. Él ni compitió en las primarias».