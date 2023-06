María Corina Machado no se quedó callada y tildó de «inútil» su inhabilitación política

La precandidata presidencial María Corina Machado repudió este viernes, 30 de junio, la inhabilitación política impuesta en su contra para que no participe en las elecciones presidenciales.

Machado, quien se encuentra en Barinas donde ha recibido el apoyo de miles de venezolanos, calificó de «inútil» la inhabilitación.

«Solo demuestra que el régimen sabe que ya está derrotado», aseveró en su cuenta de Twitter.

En este sentido, llamó a los venezolanos a que esta estrategia política no los desanime: «Ahora votaremos con más fuerza, más rebeldía y más ganas en las primarias».

«Aquí quien habilita es el pueblo de Venezuela», indicó. Al tiempo que manifestó que la lucha por la libertad es hasta el final.

Una INÚTIL “inhabilitación” que sólo demuestra que el régimen sabe que YA está DERROTADO. Ahora votaremos con más fuerza, más rebeldía y más ganas en las Primarias. Aquí quién HABILITA es el pueblo de Venezuela. Hasta el final es HASTA EL FINAL! pic.twitter.com/wRof639noG — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 30, 2023

XVI FORO ATLÁNTICO SOBRE “DEMOCRACIA Y LIBERTAD EN AMÉRICA LATINA”

Pocas horas antes, Machado había participado en el foro organizado por la International Freedom Foundation. Durante el encuentro, habló sobre la inhabilitación que se venía cocinando en su contra.

La precandidata presidencial señaló que no le sorprende la decisión del Gobierno. «Nada de lo que hace el régimen nos sorprende. Todo este tema de las inhabilitaciones no me sorprende», dijo.

“Tenemos clarísimo que nos enfrentamos a una tiranía que tiene vínculos con China, Rusia y Cuba”, subrayó en declaraciones recogidas por Infobae.

“Nunca hay que subestimar a una sociedad que anhela y está decidida a vivir en libertad. Es una sociedad en la que no hay gasolina, luz, gas ni alimentos. La gente está saliendo con fuerza, con conciencia y con los pies en la tierra. Esa Venezuela que se veía triste ha despertado. Lo está haciendo con firmeza. Esto es producto de muchos años de lucha”, sostuvo.

Asimismo, ratificó que derrotará a Nicolás Maduro por los venezolanos que sufren la crisis a diario.

“Hay gente presa, torturada, civiles y militares. La cuarta parte de la sociedad venezolana ha tenido que huir”, prosiguió.

Además, ratificó que están preparados para afrontar cualquier escenario que se presente.

«La primaria se convirtió en un proceso de construcción, en poner el foco en la democracia. La primaria nos permite construir legitimidad, esa organización ciudadana como nunca habíamos construido. Maduro va a entender que, a través de toda esta fuerza, va a tener que medirse en términos que garanticen competitividad», acotó.

En este sentido, recordó que los candidatos en Venezuela se enfrentan a una situación muy distinta a la que se conoce en la mayoría de los países.

“Tiene abiertas investigaciones por crímenes de lesa humanidad y eso no se puede negar. A la comunidad internacional le diría que se prepare porque vamos a ganar. Les digo que los necesitamos, es hora de elevar nuestras voces juntos, la profundidad y el alcance de nuestra lucha. Hoy Venezuela entera está unida”, remarcó.