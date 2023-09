María Corina Machado sobre una «sucesión» en las primarias: «La confianza no se transfiere»

María Corina Machado, líder de Vente Venezuela y candidata a las primarias, manifestó este miércoles su desacuerdo con una posible «sucesión» del ganador del proceso y aseguró que la «confianza» de la ciudadanía no se puede transferir.

Machado, junto a Henrique Capriles, están inhabilitados para ejercer cargos públicos. En tal sentido, algunos sectores creen que se debe establecer una sucesión si alguno de ellos gana las primarias y no puede participar en las presidenciales.

Sin embargo, Machado aclaró que no está de acuerdo con estos planteamientos. «Absolutamente, no y si esa fuera la realidad, la gente lo sentiría y no me apoyaría hoy en día», expuso.

«Acá hay que hablar con la verdad y eso es lo que genera confianza. La esencia del movimiento que se está generando es la confianza y eso no se transfiere ni se declara. Se gana, se construye y se construye en la base de tu palabra», agregó.

MACHADO: «SOLO LES OFREZCO MI PALABRA»

La exdiputada venezolana sostuvo que el ganador de las primarias será quien gane la confianza y el apoyo del electorado. «Lo único que tengo para ofrecerles es mi palabra», agregó.

«En este país se acabaron los cuartos oscuros. Eso es lo que algunos no han entendido y podrán decirme que es candidez, llámenlo como les dé la gana», indicó Machado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿CNE NO IMPEDIRÁ LA PARTICIPACIÓN DE INHABILITADOS? LO QUE REVELÓ VLADIMIR VILLEGAS SOBRE LAS PRIMARIAS

¡Se acabaron los cuartos oscuros. La confianza no se transfiere, ni se declara; se construye! 🗣️ Esto dijo @MariaCorinaYA sobre la "sucesión" en la primaria. #HastaElFinal pic.twitter.com/3vQ7aqUwhc — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) September 27, 2023

Las primarias están pautadas para el próximo 22 de octubre y, hasta el momento, serán totalmente autogestionadas. Hay 13 candidatos, pero Machado es la favorita para ganar, de acuerdo a varias encuestas.

Cada vez son más las voces desde la oposición que llaman a establecer un mecanismo para sustituir al candidato si no puede inscribirse en las presidenciales. No obstante, otros insisten en no se puede reemplazar al ganador de las primarias.