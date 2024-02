EN VIDEO: «Me están cazando y no soy conejo»: Lo que dijo Maduro en el programa de Diosdado Cabello

El presidente Nicolás Maduro denunció este miércoles que se ha tenido que cuidar, ya que «me están cazando y no soy conejo».

«La cosa en Apure estuvo bonita, llegamos a las 2:30 p.m. y recorrimos varios lugares. Fuimos a una finca a una jornada productiva y reunión con productores. Luego por medidas de seguridad son irrupciones sorpresivas. Ustedes tienen que saber que me están cazando y no soy conejo. Pero Dios con nosotros y quién en contra. Todos cuidándonos«, comentó.

Destacó que mientras iba en el carro por las calles de Apure llegaron a una plaza famosa de la zona. «Allí vimos miles de motorizados y gente que estaban viendo el programa y se imaginaron que esa era la ruta. Nos esperaron en una plaza e hicimos un encuentro hermoso», dijo.

Vale recordar que el chavismo ha denunciado las últimas semanas una serie de conspiraciones que buscan atentar contra la vida de Maduro y otros líderes políticos. Por estos casos, los cuerpos de seguridad han detenido a varias personas entre ellas a la activista Rocío San Miguel.

.@NicolasMaduro “nos entre cuidamos me están cazando y no soy conejo” presidente de Venezuela en la celebración de los 10 años del programa @conelmazo pic.twitter.com/XVECbLIruf — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) February 22, 2024

LA DENUNCIA DE DIOSDADO CABELLO

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, exhortó a todos los chavistas a cuidarse porque a él también lo han querido atacar.

«Yo denuncié que conmigo tienen como 10 días disparándome un francotirador, a mi Dios me cuida y Chávez, mi mamá y todos los que tengo allá arriba (en el cielo). Un francotirador, me envenenaron, pero no sirven para nada porque todos los días fallan», expresó.

Además, sostuvo que los opositores «hablan de elecciones libres y transparentes, pero ¿Cómo tiene que ir el presidente a Apure?, ¿Cómo él hace un acto público si ellos (los opositores) lo están amenazando constantemente?«, se preguntó.

A su juicio, los opositores son «bocones» por lo que consideró que «no deben subestimar esas cosas. Debemos todos cuidarnos al extremo y hacer un esfuerzo adicional para no caer en la trampa que ellos nos monten».