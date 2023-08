«Mencioné a una persona que no debía»: Seir Contreras habló de la entrevista viral que provocó su despido de Globovisión

Tras ser despedido del canal Globovisión, el periodista Seir Contreras admitió que durante la entrevista con el diputado chavista, Ramón Magallanes, «mencionó a una persona que no debía mencionar».

«Toqué una tecla sensible y el país lo entiende. Mencioné a una persona específica que no debía mencionar. En algún momento sí me dijeron que evitara mencionar nombres específicos, quizás que me refiriera a los temas pero que no tocara teclas muy sensibles. Estamos hablando de una administración con mucho poder y control en todos los sentidos, sobre los poderes públicos y los medios en general y eso obedece a una orden política», manifestó.

Contreras resaltó que no lo habían prohibido tocar temas anteriormente, aunque en algunos momentos específicos sí les habían dicho «bájenle dos». Por ejemplo, el caso de las colas de la gasolina «que había que manejarlo con suavidad» o el tema del sueldo de los maestros.

«Yo no hice nada extraordinario, sencillamente cumplí con mi deber, solo que con una circunstancia tan particular como la que atraviesa Venezuela hacer algo como eso parece una gran hazaña y un gran atrevimiento. Yo solamente cumplí con mi trabajo y no me arrepiento. Estoy en paz y conforme con el trabajo que he venido haciendo», aseguró en una entrevista con Luis Olavarrieta.

El periodista de Globovisión, Seir Contreras, está dando de qué hablar luego de protagonizar un debate sobre la crisis económica en Venezuela con el diputado chavista Ramón Magallanes. Video: Globovisión Amplía los detalles aquí 👇🌱https://t.co/Ojd76251wO pic.twitter.com/t8EKlXcr2S — Caraota Digital (@CaraotaDigital) August 22, 2023

Sin embargo, destacó que la línea editorial de Globovisión «no queda muy clara» cuando trabajas allí. «No es que tú llegas el primer día y te leen una cartilla de que aquí funcionan las cosas así. Tienes que ir adivinando con el tiempo cómo funcionan y eso me permitió asumir cierta libertad en algunos temas. Quizás eso fue lo que llevó a que yo sintiera que podía decir algunas cosas».

Seir Contreras comentó que, durante sus casi cuatro años en el canal, tuvo entrevistas controversiales con dirigentes del chavismo. Sin embargo, expresó que algunas no fueron tan notorias, mientras otras como la de Jesús Faría y el ministro Francisco Torrealba se hicieron virales.

¿HUBO UN RECLAMO?

En ese sentido, indicó que en esas ocasiones no hubo un llamado de atención de los superiores en términos ejecutivos. «Fue una mención como que fuera más cuidadoso para no espantar a los entrevistados y que sigan viniendo al programa. Pero ahora esto fue contundente e inesperado, no era un invitado de peso dentro de las filas del chavismo, lo que hacía que no fuera tan controversial».

Tras la entrevista afirmó que no ha vuelto a hablar con el diputado, aunque antes de irse del estudio Magallanes le dijo «que había estado bueno el debate. Él fue muy amable».

«Estoy abrumado por supuesto porque no esperas ser el centro de las miradas de un día para otro. Cuando estamos en este oficio no somos nosotros los protagonistas, es la información y los hechos; y que hoy sea yo es curioso y habla mucho de lo que está ocurriendo en el país», acotó.

A su juicio es «preocupante» que por una pregunta en televisión nacional «uno tenga que vivir preocupado o asustándose porque le puede pasar algo o se puede desaparecer en algún momento».

EL DESPIDO

Seir Contreras contó que al salir del canal la mañana del martes todo estaba bien. «Mis compañeros me dijeron que estuvo fina la entrevista y que fue bueno que le dijera eso, pero otros se mostraron preocupados y me dijeron que bueno ojalá no te hagan nada y no te pase nada», recordó.

«Tengo una vida de ciudadano común, en algunos casos tengo que ir a cargar agua, hacer diligencias, estoy terminando de estudiar, haciendo mil cosas. En esas diligencias diarias uno hace que se olvide por momentos lo que ocurrió. Pero cuando veo que era viral, quizás me preocupe un poco. Aunque como había tenido otros videos que se volvieron virales por preguntas incómodas, me quedé tranquilo», contó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: «NUESTRO COMPROMISO ES LA AUDIENCIA», DICEN EXCOMPAÑEROS DE SEIR CONTRERAS CUANDO LES PREGUNTAN POR SU DESPIDO DE GLOBOVISIÓN

Sin embargo, apuntó que a las 5:00 p.m. recibió una llamada de un gerente del canal. «Cuando la vi obviamente pensé que algo malo podía pasar porque no es habitual que ese gerente me llame. Y pasó lo que el país veía venir. Yo no sé si lo esperaba, pero en el fondo estaba preparado», dijo.

«Fue muy corta la llamada. Me dijeron ‘cónchale Seir te tengo que decir lo que no te quería decir, estás fuera de la planta a partir del miércoles por instrucción de la directiva’. Ese gerente me indicó que me habían mandado a decir alguien de la directiva que esas cosas que había dicho podía decirlas en mis plataformas digitales, pero no en su canal de televisión», señaló.