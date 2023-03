“No estoy inhabilitada, como no tenían qué conseguirme no pudieron inhabilitarme por más de un año», aclaró María Corina Machado

María Corina Machado, coordinadora política de Vente Venezuela, aseguró este jueves, 2 de marzo, que no está inhabilitada para ejercer cargos públicos, a tan solo unos meses de las elecciones primarias dela oposición.

Machado recordó que estuvo inhabilitada hace varios años, lo que imposibilitó su postulación para la Asamblea Nacional. Sin embargo, recordó que en la actualidad puede postularse para cargos públicos.

“Yo no estoy inhabilitada actualmente, lo estuvo durante un año para que me fuera imposible postularme en la Asamblea Nacional, pero eso fue hace 7 años”, dijo. “Como no tenían qué conseguirme, no pudieron inhabilitarme por más de un año”, agregó.

MACHADO VUELVE A CONDENAR AL CNE

Por otra parte, la dirigente reiteró su llamado a hacer las elecciones primarias sin la participación del Consejo Nacional Electoral (CNE). En ese sentido, dijo que los opositores deben ser los encargados de elegir al candidato.

“Es el Consejo Nacional Electoral o el ‘régimen’ quienes van a escoger a la persona que queremos que sea nuestro representante”, indicó Machado en una entrevista para Radio Fe y Alegría.

Asimismo, Machado ratificó que los migrantes venezolanos deben participar en los comicios. “No me vengan con cuentos de que las condiciones están listas para 24 y hay que calarselas en las primarias. El que te diga eso es el que se entregó y no quiere luchar”, dijo.

Las elecciones primarias serán el 22 de octubre y las encuestadoras incluyen a Machado entre las opciones. No obstante, la líder de Vente Venezuela no ha confirmado su candidatura y mantiene varias exigencias para participar en el proceso.