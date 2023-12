Freddy Superlano cree que el acuerdo de Barbados «está al borde del fracaso»

El dirigente Freddy Superlano, de Voluntad Popular, dijo este lunes que el acuerdo de Barbados firmado con el chavismo «está al borde» del fracaso y exhortó a Estados Unidos a evaluar la política sobre Venezuela.

Superlano sostuvo que la comunidad internacional tendrá que analizar las acciones del chavismo tras la firma del acuerdo. No obstante, afirmó que la Administración de Joe Biden «va a tener que tomar decisiones» al respecto.

«Si no ha fracasado, está al borde del fracaso. Creo que la opinión política internacional va a jugar un papel importante en esto. Ya comienza a debatirse esto entre los propios Estados Unidos», expuso Superlano en una entrevista con Vladímir Villegas.

La Casa Blanca ha criticado en varias ocasiones al chavismo por no cumplir a cabalidad el acuerdo de Barbados. Además, recuerdan el compromiso de liberar a los presos políticos y levantar las inhabilitaciones políticas.

SUPERLANO HABLA DE ELECCIONES

Por otra parte, Superlano se mostró confiado de que la oposición ganará las presidenciales si hay condiciones democráticas. «El chavismo pierde en unas elecciones con cualquier candidato que pongan», añadió.

En cuanto al Esequibo, aseguró que el territorio es venezolano, aunque criticó fuertemente el referéndum del pasado 3 de diciembre. «Fue un error. Ha sido una de las derrotas más significativas que han tenido los últimos años», acotó.

Superlano consideró que no se debe tomar en cuenta cuáles opositores participaron en el referéndum. Al contrario, subrayó que «el análisis va a quienes siempre han estado en las filas del chavismo y no fueron a votar. Ya no temen a que les quiten el bono».

Mientras tanto, la Casa Blanca insiste en que el chavismo se pliegue al acuerdo firmado en octubre. Sin embargo, el gobierno de Maduro no ha cumplido varias de las exigencias y algunas voces desde Estados Unidos piden el restablecimiento de las sanciones.