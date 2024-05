﻿ "No vamos a necesitar sitios como ese": Edmundo González no descarta cerrar o incluso demoler El Helicoide

El candidato unitario de la oposición democrática en Venezuela, Edmundo González Urrutia, reiteró que de ganar las elecciones del próximo 28 de julio, lo primero que hará será liberar los presos políticos, al tiempo que no descartó el cierre o incluso la demolición de El Helicoide.

«Los prisioneros políticos, civiles y militares, tendrán las puertas de sus calabozos abiertas desde el mismo día en que nosotros tomemos posesión del gobierno», insistió González durante una entrevista ofrecida al medio argentino, Infobae.

En este sentido, dejo claras sus intenciones de cerrar El Helicoide, como sitio de detención, sin descartar que sufra el mismo destino de la cárcel La Rotunda, usada como centro de detención para presos políticos durante la dictadura de Juan Vicente Gómez y que terminó siendo demolida.

«Aquí había un centro penitenciario hace muchos años, que lo eliminaron y lo derrumbaron. Yo no sé si El Heliciode sería un símil para esa situación, pero ciertamente en nuestro gobierno no habrá persecuciones políticas. No habrá presos por razones ideológicas y no vamos a necesitar de sitios como El Helicoide para meter a presos en Venezuela», finalizó.

PROPICIARÁ LA JUSTICIA TRANSICIONAL

González anunció también que propiciará «la justicia transicional» para recomponer y reinstitucionalizar la legalidad en el país, que a su juicio se ha ido perdiendo paulatinamente, durante los 25 años de gobierno chavista.

«Nosotros vamos a propiciar que desde el primer momento se establezca en Venezuela la justicia transicional. Esa es la que nos va a dar la base para la recomposición y la reinstitucionalización de la justicia en Venezuela», precisó.

«Nuestro norte será la reinstitucionalización de Venezuela. En eso entran todos los temas que tienen que ver con la reparación de justicia. Ese es un punto muy importante y nosotros le daremos gran prioridad», agregó el candidato.

RECONFIGURACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

Pero además de los cambios internos prometidos por González, el exdiplomático considera vital reconfigurar la política exterior del país. Así como el estudio de las relaciones existentes con regímenes autoritarios.

«La política exterior del nuevo gobierno volverá a tener como eje central la soberanía, la protección de los intereses del país y la amplitud para tener relaciones con todos los países sobre la base del respeto. Nosotros fuimos un país que se caracterizó por desarrollar una política exterior independiente, abierta a todos los países, donde se privilegiaba la defensa de los derechos humanos, la promoción de la democracia y la defensa de los intereses del país», explicó.

Por otra parte, se mostró dispuesto a respetar los acuerdos que existen con países como Rusia. No obstante, aclaró que esto dependerá si los mismos se desarrollaron «en el marco de la Constitución Nacional».

Lo que si dejó en claro es que se estudiará la especial relación que ha tenido Venezuela en los últimos años con el gobierno cubano.

«En Cuba hay un tema muy particular porque en Venezuela en los últimos 25 años ha desarrollado un alineamiento automático con Cuba. Esa es una relación que va mucho más allá de las relaciones diplomáticas para abarcar aspectos que tienen que ver con la seguridad del Estado, con los temas de los puertos y aeropuertos, con el tema de la cedulación, en fin, una serie de materias sensibles para la seguridad del país que tienen que ser objeto de una revisión», afirmó.

En el caso de Irán y China también prometió «una revisión muy rigurosa», ya que a su juicio no es posible que Venezuela mantenga relaciones «con países donde no se respetan los derechos humanos, donde violan las normas esenciales de conducta y de comportamiento internacional».

INSTITUCIONALIDAD DE LA FUERZA ARMADA

Edmundo González también habló del papel de las Fuerzas Armadas en la transición, para el cual considera fundamental su reinstitucionalización.

«Las Fuerzas Armadas tendrán que ocupar su papel como garante de la seguridad territorial, garante de la seguridad de los venezolanos en el marco de la Constitución, que establece muy claramente en su artículo 38 que las Fuerzas Armadas son una institución apolítica y que estarán bajo la tutela de las autoridades. No vamos a permitir una Fuerza Armada politizada, que intervenga en los asuntos políticos del país. Ellos tienen que servir como garantes de la paz de todos los venezolanos», sentenció.