Nuevos detalles saldrán a la luz: Saab revela que hay nuevos testigos en el caso de la muerte de Canserbero

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, aseguró que otros detalles saldrán a la luz sobre el caso de la muerte del rapero Tirone González, conocido como Canserbero, tras la aparición de nuevos testigos que ayudarán en la investigación.

“Hay hipótesis que se deben trabajar y han aparecido, no quiero revelar nombres, nuevos testigos que hablarán con la Fiscalía 85ª Nacional para avanzar en otras líneas de investigación”, señaló durante una entrevista ofrecida a Venezolana de Televisión.

Asimismo, Saab acotó que aparte de las heridas propias de la caída, Canserbero “también tiene cuatro heridas cortantes que se presume fueron hechas antes”.

En ese sentido, resaltó que la investigación realizada por el Ministerio Público en 2015 “fue pirata, muy chimba y antiprofesional. Hay otra hipótesis en la que (Canserbero) fue previamente asesinado junto con Carlos Molnar y luego lanzado al vacío”.

“En 2015, nosotros hicimos un importante acto que fue saboteado por la innombrable Fiscal General de entonces. No hicieron caso porque no les importaba. Me reuní con sus familiares (del rapero) el 18 de marzo de 2015 y ellos tenían otra versión. Nunca fueron oídos ni entrevistados por cuerpos policiales o la Fiscalía”, indicó.

LAS DECLARACIONES DE SU MÁNAGER

Tarek William Saab consideró que las autoridades dudan de la versión dada por Natalia Améstica y Guillermo Améstica en 2015 sobre la supuesta esquizofrenia del cantante.

«No hay un examen médico, una experticia; no hay recetas médicas de tratamientos. No tuvo una sola visita previa a ningún médico. Era un muchacho joven, de 25 años, que tenía una gira en Argentina», dijo la máxima autoridad del Ministerio Público.

«Canserbero tuvo una pelea con Natalia porque decidió que ella no siguiese siendo su mánager; quería abrirse por su cuenta», expresó.