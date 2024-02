﻿ Profesora Elsa Castillo también anunció candidatura presidencial y hasta su partido político

La profesora Elsa Castillo, miembro de la Alianza Nacional Sindical, anunció este viernes, 9 de febrero, su candidatura para las presidenciales de este año y subrayó que los trabajadores deben constituir su propio partido político.

Castillo informó sobre su candidatura tras una entrevista con el periodista Mario Villegas. La gremialista sostuvo que los gremios y sindicatos necesitan una representación para las presidenciales.

«Los trabajadores consideramos que debemos hacer nuestro propio partido político y que debemos salir adelante por Venezuela porque tenemos las condiciones para hacerlo», aseveró Castillo.

Por otra parte, Castillo afirmó que no recibirá dinero de parte del chavismo para hacer su campaña. «Ese dinero no es del gobierno. Cualquier dinero que el gobierno ofrezca, no le pertenece; es del erario público».

CASTILLO: «PRIMARIAS NO FUERON SIGNIFICATIVAS»

La Plataforma Unitaria, el principal bloque opositor, hizo unas primarias en las que ganó María Corina Machado con más de dos millones de votos. Sin embargo, Castillo sostuvo que este proceso no fue «significativo».

«No pudimos participar en las primarias por el costo que estaban solicitando y además ese proceso no era realmente significativo. El verdadero, el real, es el proceso de este año», aseguró Castillo.

En este video que publica @mario_villegas, la profesora Elsa Castillo anuncia que busca ser candidata presidencial con una plataforma política de los trabajadorespic.twitter.com/upIECMurws — Víctor Amaya (@victoramaya) February 9, 2024

La gremialista afirmó que su equipo está preparado para estas elecciones. «Estaremos con nuestra propuesta económica superior para Venezuela, con el Plan de Dios», añadió Castillo, quien aseguró que hará una «campaña inédita, austera»

Tras este anuncio, Castillo se unió a la carrera presidencial y se sumó a la larga lista de candidatos. Sin embargo, la mayoría de las encuestas indican como favorita a María Corina Machado, quien está inhabilitada por la Contraloría General.