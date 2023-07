¿Pueden meter presa ahora a María Corina Machado? Esto fue lo que respondió la opositora

Ante la reciente inhabilitación para ejercer cargos públicos en Venezuela por 15 años, ¿existe la posibilidad de que metan presa a María Corina Machado?

Esta fue la pregunta que le realizó el periodista Fernando del Rincón a la coordinadora nacional de Vente Venezuela durante una entrevista ofrecida a CNN.

«Todos en Venezuela estamos expuestos a esos riesgos. Pero ya va, a mí me han acusado de magnicidio, ósea que esto que me están acusando ahorita del robo de un avión y unas cosas absurdas son delitos menores ante lo que me han acusado esta gente a mí», respondió la opositora.

LO QUE DICE LA OPOSITORA

Ante esto, María Corina Machado expresó que el punto no es lo que el gobierno de Nicolás Maduro está dispuesto a realizar, sino lo que los venezolanos están decididos a hacer.

«Recuerda que Venezuela a principios de año se veía un país triste y desmoralizado. Mucha gente decía que estábamos rendidos y entregados, y lo que se ha despertado es una fuerza enorme y contagiosa. Es decir, esto ha sacudido al país y también ha hecho que la comunidad internacional entienda que esto es en serio, pero claro que ellos (el chavismo) pueden cometer todo tipo de exabruptos, pero la realidad es que se está construyendo una fuerza que hace este momento inédito«, manifestó.

Machado apuntó que la sociedad venezolana está clara que las primarias son la última oportunidad.

«La gente me conoce, nosotros ya no somos los mismos, y sabemos a quienes estamos enfrentando. Las primarias nos permite que la gente se apropie y eleve su voz, de que esta es la ruta y este es el liderazgo. Vamos a un proceso enormemente retador y peligroso, lo sabemos», dijo.

En ese sentido, consideró que la inhabilitación «es un obstáculo pequeño, frente a la magnitud de lo que tenemos con las primarias».

«La primaria va a hacer un hito catalizador de fuerza de lo que está dispuesto hacer los venezolanos tanto dentro como fuera. Que el mundo se prepare para la derrota de Maduro, eso es lo que va a pasar, porque estamos organizados», aseguró.

Por último, María Corina Machado apuntó que la migración no se detendrá hasta que Nicolás Maduro salga del poder.

«Por eso la primaria ha generado esta esperanza y llegar hasta el final (…) acabo de regresar de Barinas, la cuna de Chávez, y la gente me decía que está dispuesta hacer lo que sea, tiene esperanza en el proceso. Eso es lo que significa hasta el final. Le apuesto a una movilización de todas las bases», señaló.