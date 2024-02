¿Qué pasará con el voto en el exterior para las presidenciales? Lo que dijo Jorge Rodríguez

Jorge Rodríguez se refirió, este miércoles 28 febrero, sobre el voto en el exterior. El presidente de la Asamblea Nacional (AN) electa en el 2020, afirmó que el chavismo «no impide el voto de los venezolanos fuera del país».

«Con respecto a los votantes en el exterior, Venezuela siempre ha tenido una posición. Una postura muy clara, respecto a los venezolanos y venezolanas que viven en el exterior; y, que recurren a las distintas instancias diplomáticas, para poder ejercer el voto. Jamás se le ha negado el derecho al voto a un venezolano», aseveró el chavista.

«¿Quién le está negando el derecho al voto a los venezolanos y venezolanas en el exterior? Aquellos países que agreden a Venezuela y que no mantienen relaciones diplomáticas con Venezuela», acotó Rodríguez.

«No sé si ustedes vieron hace poco a unos agentes del FBI entrando a nuestra residencia Washington. ¿Sabes qué había ahí? Drogadictos, personas en situación de calle. Anda ver cómo está la Embajada de Estados Unidos aquí en Venezuela. Porque nosotros respetamos. Nosotros somos gente decente», dijo.

«¿Cómo vota un venezolano en Argentina? Si nosotros mandamos el material electoral y el loco ese psicótico que manda en Argentina se lo roba», denunció en alusión al mandatario argentino, Javier Milei. «No hay forma de que no ocurra algo así. ¿Cómo hacemos?», señaló.

En tanto, se calcula en alrededor de ocho millones el número de los que han abandonado el país. Mientras que se estima que apenas 107.000 de los emigrados están habilitados para votar.

Se trata de un número que contrasta con los datos de La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes. Esa organización, estimó que la cifra de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos asciende a 7.722.579 ciudadanos. Este sería el número de personas que abandonó el país en los últimos años.

VOTO JOVEN EN EL LIMBO

En tanto, el voto de los venezolanos en el exterior no es la única incertidumbre de cara a los próximos comicios. Wanda Cedeño, coordinadora nacional de la organización Voto Joven, señaló que al menos tres millones de venezolanos, en el país, no están inscritos ante Consejo Nacional Electoral (CNE). Es decir, estas personas no figuran en el Registro Electoral.

“No vamos a descansar hasta que se apruebe una jornada especial con suficientes puntos a nivel nacional. Esto, para que se inscriban los jóvenes de toda Venezuela con facilidad”, indicó la abogada en una entrevista a Unión Radio.

Agregó, que mínimo, el CNE debería abrir dos puntos en cada municipio del país. Aunque detalló, que lo ideal, sería un punto por cada 100 mil habitantes. Esto equivale a 3.000 puntos distribuidos en los distintos estados de Venezuela.