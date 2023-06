¿Quién es Luis Ratti? El precandidato que pretende pedir inhabilitación de María Corina Machado

El político Luis Ratti, quien se autodefine como “conferencista” y “empresario”, anunció su precandidatura para las elecciones presidenciales y poco después pidió a la justicia venezolana la inhabilitación de la dirigente María Corina Machado.

Sin embargo, Ratti tiene varios años participando en la política venezolana, pero con malos resultados. En los 90 formó parte del Movimiento al Socialismo (MAS) y estuvo en sus filas hasta 1999, cuando Hugo Chávez llegó al poder.

No hay información que indique que Ratti formó parte del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Pero esto no quiere decir que no tenga un pasado chavista, dado que lideró el Frente Nacional Bolivariano Hugo Chávez entre 2013 y 2016, según Poderopedia.

Desde este movimiento, fue afín en un principio al primer gobierno de Nicolás Maduro y a las bases del PSUV. Poco después, buscó un curul en las parlamentarias de 2015 con el apoyo de MAS, pero no resultó electo.

VARIOS FRACASOS ELECTORALES

Desde su participación en las parlamentarias de 2015, Ratti se ha postulado sin éxito en varias elecciones. Con su perfil de político independiente, buscó la presidencia en 2018 y otros cargos públicos.

En 2018 se lanzó como candidato presidencial, pero, a pocos días de los comicios, retiró su candidatura y apoyó a Henri Falcón. Después, en 2020, participó en las parlamentarias con el Movimiento Ecológico de Venezuela, pero también perdió.

En ese mismo año, formó parte de las filas de Primero Justicia cuando estaba intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Durante ese breve periodo, fue el dirigente regional del estado Aragua, pero luego abandonó la organización.

Ratti también buscó en 2021 la Gobernación de Aragua con el partido Unidad Política Popular 89, de tendencia chavista. Al igual que en otras ocasiones, no fue electo y quedó en penúltima posición con el 0,6% de los votos.

PRIMARIAS PRESIDENCIALES

El político no ha confirmado su participación en las primarias, pero introdujo ante el TSJ un amparo constitucional contra el proceso. Según Ratti, la Comisión Nacional de Primaria (CNP) tiene una “marcada parcialidad”.

Poco después, Ratti pidió inhabilitar a María Corina Machado, quien lidera varias encuestas de las primarias, porque solicitó “el TIAR, las sanciones y el bloqueo”. También solicitó investigar la procedencia de sus “fondos de campaña”.

Mientras tanto, Ratti promueve su candidatura desde su cuenta de Twitter, en la que tiene poco más de 600 seguidores. Bajo el lema “Reto de Valientes”, llama a comenzar “esta cruzada” bajo “la dirección de un Dios vivo, mi padre y señor Jesucristo”.

Ratti llama a los ciudadanos que “no creen” en el gobierno de Maduro y en la Mesa de Unidad Democrática (MUD) a apoyar su “alternativa independiente”. “A quienes permanecen ciegos no tengo nada que decirles porque el tiempo les hablará claro y fuerte”, dice.

¿PARTIDO INEXISTENTE?

A diferencia de otros procesos electorales, Ratti parece ir a las presidenciales bajo una tolda “propia”. En esta ocasión, el político se presenta como líder del Partido Acción Nacional (PAN) de Venezuela.

Sin embargo, se trata de una organización “inexistente”, de acuerdo al diario TalCual. Ratti usó fotografías y símbolos del PAN de México, un histórico partido mexicano fundado en 1939 y que cuenta con más de 230.000 militantes.

No se conocen detalles sobre el partido que lidera Ratti, pero en sus redes sociales tenía una fotografía de la supuesta sede, la cual era realmente del PAN de México. Poco después de que trascendió esta información, cambió la imagen.

Ratti, aunque parece una nueva voz de la política venezolana, tiene más de dos décadas entre partidos. Durante años fue cercano al chavismo, para luego participar sin éxito en varias contiendas bajo el apoyo de varias organizaciones menores.