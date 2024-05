﻿ "No soy acosador": Todo lo que dijo Francisco, el hermano de Rebeca García, tras acusaciones que se viralizaron

Francisco García, quien actualmente está siendo buscado por las autoridades venezolanas por acoso contra niños y mujeres, rompió el silencio tras las denuncias que se viralizaron en redes y que lo señalan a él junto a su hermana Rebeca.

A través de varios mensajes en su cuenta de Facebook, García afirmó que no ha cometido ningún delito.

«Yo no he cometido ningún delito. Y no, estoy y soy más libre que tú. Jamás he acosado a nadie, no soy acosador. Y no me creo mejor que todos. Lo soy porque me lo gané, son órdenes de arriba, la corte suprema celestial», señaló Francisco García.

Asimismo, aseguró que está «muy sano» por lo que no necesita atención psicológica, como le dijeron en varios mensajes.

“Estoy muy sano gracias a Dios y a mi esfuerzo. Hace unos años sí estuve enfermo y tuve momentos de los que no quisiera acordarme y que no le deseo a nadie. No sufro de ningún trastorno mental. No tengo permiso para proporcionar información a humanos como tú, quizás si aprendieras de magia y te acercaras a Dios, te ganaras esos privilegios e incluso mi preciosa amistad», dijo.

Francisco García consideró también que está siendo víctima de “blasfemia”.

«Tengo más calle, mientras tú vas, yo fui y vine 500 mil veces, amigo. Soy el mejor, así que deberías aprender de mí en lugar de criticarme, pero obviamente como no tienes la razón, seguramente tu siguiente comentario será otro vil ataque», dijo García a una de las personas que lo acusaba.

ÓRDENES DE CAPTURA

El Ministerio Público dictó la noche de este martes, 7 de mayo, órdenes de aprehensión en contra de Rebeca García y su hermano Francisco García, tras una ola de denuncias de acoso.

El fiscal Tarek William Saab informó en sus redes sociales que son sospechosos de promoción e incitación al odio, exhibición de pornografía de niños, niñas y adolescentes y agavillamiento.

«Dichos aberrados en complicidad acosaban a múltiples víctimas (Mujeres y Niños), hostigándolas, tomándole fotos íntimas y amenazándolas de muerte, generando zozobra a la población», dijo en su cuenta de X (Twitter).