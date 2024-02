Regularán servicios de delivery en el país, esto es lo que debes saber

El gobierno de Nicolás Maduro aprobó en Gaceta Oficial N° 42.813 nuevas medidas que regulan de manera severa los servicios de delivery en Venezuela.

Esta normativa incluye todos los servicios de delivery, incluso las entregas pactadas por redes sociales.

«No cualquier repartidor va a poder hacer entrega y no cualquier empresa va a poder realizar delivery. Se habla de que Ipostel va a iniciar un registro nacional, se va a tener también que pagar impuestos al Ministerio de Ciencia y Tecnología y se va a tener que cumplir con unos procedimientos», acotó Cecilia Rivero, presidenta de Mensajero Express, a Shirley Varnagy.

En este sentido, aseguró que se trata de mejorar la seguridad en estos servicios. «Básicamente manejar la protección de los datos, tener en consideración la protección del usuario y los derechos del conductor».

«De esta forma, un restaurante o negocio requerirá de habilitación postal para poder hacer delivery por su cuenta», aclaró.

De acuerdo a lo reseñado en el artículo 9 de la providencia, se deberán brindar los datos de los repartidores a cargo de la prestación del servicio de delivery.

«Una vez cumplidas las formalidades para la habilitación postal, se procederá a formalizar el contrato de concesión, el cual será estipulado por el periodo de un año, como autorización o licencia para actuar como operadores postales privados – prestadores de servicio de entregas a domicilio», señala la normativa.

Rivero comentó que de esta forma buscan reducir varias irregularidades que se han registrado en los últimos años. «Robos, entregas a destiempo, motorizados que no cumplen las leyes de tránsito. Incluso, los motorizados van a tener que llevar una placa otorgada por Ipostel y cumplir con el reglamento».

No obstante, aclaró que todavía no está habilitada la plataforma de registro. «Esto no va a aplicar a partir de hoy, sino cuando esté listo este registro nacional automatizado de Ipostel».

Para finalizar, la especialista señaló que los pagos para estas habilitaciones suelen hacerse mensualmente, por lo que asume que para la aplicación de la nueva gaceta los pequeños negocios con delivery también deberán saldar estas responsabilidades cada mes.