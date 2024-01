﻿ Las seis recomendaciones que debes tomar en cuenta ante el aumento de casos de infección respiratoria

Ante el aumento de casos de infección respiratoria, la ONG Médicos Unidos de Venezuela realizó una serie de recomendaciones a los ciudadanos.

1- No alarmarse. Crear controversia retrasa la acción. No hemos vuelto al inicio de la pandemia y sí hay casos de COVID-19 en aumento. Negarlo sería inútil y favorecería el aumento de casos.

2- No te contagies. Lava tus manos. En centros de salud y sitios cerrados usa mascarilla. Con ello te proteges y cortas la transmisión de influenza, adenovirus, COVID-19, virus sincitial respiratorio, y de la gripe que está dando.

3- Si ya te contagiaste, cuida a los tuyos. Ellos son tu responsabilidad. Usa mascarilla cuando estés con ellos en espacios cerrados y siempre mantén una distancia prudente para evitar enfermarlos.

4- No te automediques. Controla tu temperatura, mantente hidratado, alimentarse con regularidad, vigila la evolución de tus síntomas y tu estado general. Los virus no producen fiebre de forma prolongada. Si esto ocurre y/o aparece dificultad respiratoria, consulta inmediatamente un médico.

5- No uses antibióticos. La gran mayoría de los cuadros de infección respiratoria baja que se están presentando son de origen viral y no requieren ser tratados con antibióticos. No los uses sin preinscripción médica o podrías empeorar.

6- Vacunas. Mantén al día tu esquema de vacunación y el de los tuyos. La vacunación salva vidas.

Asimismo, la ONG Médicos Unidos de Venezuela instó a los ciudadanos a que no olviden las medidas de prevención y las pongan en práctica nuevamente ante aumento de casos en el mundo y posible llegada de la nueva variante al país.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la pandemia por COVID-19 no se ha terminado.

«El mundo continúa en pandemia de COVID-19, mientras el virus sigue evolucionando», aclaró la jefe técnica de la OMS, María Van Kerkhove. En este sentido, señaló que cada semana miles de personas en todo el mundo siguen ingresando a salas de hospitalizaciones por coronavirus.