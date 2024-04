﻿ "Rosales no está representando a la oposición": Lo que dijo Corina Yoris sobre la reunión con Petro

La dirigente opositora, Corina Yoris, aclaró que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, no se reunió con la oposición venezolana durante su visita a Venezuela.

«Él además de su reunión con Maduro y algún otro personaje del régimen venezolano, habló de una reunión con el gobernador Rosales y nosotros no hemos sido en ningún momento llamados para ninguna reunión. Él no se reunió con la oposición. El gobernador Rosales no está representando a la oposición. La oposición está representada por María Corina Machado y la Plataforma Unitaria«, dijo en una entrevista con El Tiempo.

«Si él tuvo una reunión con el gobernador Rosales eso puede tener miles de interpretaciones. Pero, ¿cómo saber que Petro no se reunió con él para decirle que se acerque a la real oposición? Sacar esas conclusiones ahí sobre esa reunión son muy arriesgadas», reiteró.

🇨🇴🇻🇪 | Corina Yoris: «Petro no se reunió con la oposición venezolana. El gobernador Rosales no representa hoy a la oposición». 📹 El Tiempo pic.twitter.com/IFcPCsb1zB — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 11, 2024

CORINA YORIS Y SU CANDIDATURA

Por otro lado, Corina Yoris aclaró que en ningún momento el CNE la ha inhabilitado de manera formal.

Con respecto al día de la inscripción, aclaró que el CNE nunca rechazó su nombre de manera directa. «Nunca fue rechazado mi nombre. El problema fue que no se podía acceder al sistema».

«Cerca de la medianoche, se trató de usar el nombre de otra persona con la anuencia de la Plataforma Unitaria y tampoco se pudo. Después se inscribió el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, de forma unilateral sin que lo votara la Plataforma Unitaria», recordó.

«Yo nunca he recibido alguna notificación que diga que yo estoy inhabilitada. El problema siempre apareció como si fuera técnico. Esta situación nos permite a nosotros de aquí al 20 de abril hacer una sustitución. Incluso podríamos hacerlo hasta el 18 de julio, 10 días antes de las elecciones», prosiguió

Para finalizar, insistió en que Rosales no es el líder de la oposición y dijo que corresponderá a María Corina y a la Plataforma Unitaria elegir al candidato presidencial para el 28 de julio.