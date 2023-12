Pagarán bono especial a través del Sistema Patria en los «próximos días»: Esto es lo que se sabe

La cuenta de Twitter (X), Bonos de la Patria, dio conocer que muy pronto estarán pagando una nuevo bono a los beneficiarios del Sistema Patria.

«Próximamente se les estará informando sobre la entrega del primer bono especial del mes de diciembre. ¡Pendientes!», comentaron en un mensaje divulgado en redes sociales.

De acuerdo a lo previsto por ahora, el beneficio será de 160 bolívares. Para este 11 de diciembre el precio del dólar se ubicó en 35,6 bolívares, según el Banco Central de Venezuela. Esto quiere decir que que la ayuda será de tan solo $4.4.

Además, cabe destacar que para recibir este beneficio debe estar registrado a través del Sistema Patria. El bono se envía de manera aleatoria y sin una discriminación especificada por la plataforma.

Está previsto que empiece a distribuirse una vez termine la entrega de la ayuda social Vota por el Esequibo.

A través de la publicación, varios usuarios denunciaron la ineficiencia del sistema.

«Desde hace 2 meses no me llega el bono de guerra económica, complemento de la pensión del IVSS. Me escanearon el carnet y nada. Lo necesito, con la pensión solamente no puedo vivir. ¿Qué pasa?», comentó @harlene53

«Tres meses que no me llega ni los vueltos del bono, no prometan algo que no dan», añadió @MarcialUquillas.