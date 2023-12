«Se saben derrotados»: María Corina respondió a Saab tras solicitar órdenes de aprehensión contra miembros de Vente Venezuela

La candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, respondió este miércoles a las acusaciones y las órdenes de aprehensión anunciadas por el fiscal Tarek William Saab contra varios miembros de Vente Venezuela.

«Nuestra ruta es de organización ciudadana para que nos lleve a la realización de elecciones presidenciales competitivas y libres. Todos los miembros de esta organización estamos abocados a ello y lo que ocurre es un régimen desesperado que se sabe derrotado», expresó.

Además, sostuvo que «si creen que con esto van a crear miedo, descalabro o desmovilización es todo lo contrario. Henry Alviarez; Claudia Macero y Pedro Urruchurtu son miembros de la dirección nacional de Vente y cuentan con todo el apoyo de nosotros y de la sociedad venezolana».

¡Lo que ocurre es un régimen desesperado que se sabe derrotado! "A Henry Alviarez, Claudia Macero y Pedro Urruchurtu sepan que cuentan con el respaldo de todos nosotros".

EL MENSAJE DE MARÍA CORINA MACHADO A GUYANA

Durante la rueda de prensa, María Corina Machado envió un claro mensaje al gobierno de Guyana tras el referéndum sobre el Esequibo que se realizó en Venezuela.

«Todos sabemos lo que pasó el 3 de diciembre (…) y yo confío que la fuerza armada se pondrá del lado del pueblo.. El CNE quedó desnudo y lo hicieron ellos mismos. La poca credibilidad que podía tener este organismo se la arrebataron de una y ni ellos mismos creen en los resultados», dijo.

En ese sentido, sostuvo que «hay que enviar un mensaje a Guyana no se equivoquen. El repudio de los venezolanos al referéndum del 3 de diciembre es un repudio a Nicolás Maduro y su régimen. Es una gran derrota a la tiranía».

«Chávez y Maduro son los responsables de que hoy los derechos de Venezuela sobre el Esequibo estén en riesgo. Pero que le quede claro a Guyana y al mundo que los venezolanos sabemos que el Esequibo es de Venezuela y que estamos dispuestos a defenderlo y recuperarlo», aseveró.

María Corina envía un mensaje a Guyana: No se equivoquen. El repudio de los venezolanos al referéndum es hacia Maduro y su régimen, pero que quede claro que los venezolanos sabemos que el Esequibo es de Venezuela y estamos dispuestos a defendernos y recuperarlo.

María Corina Machado comentó que lo que se ha vivido en las últimas horas es «verdaderamente cínico, abismal, reprochable».

«Lo que debe prevalecer es el resolver las controversias por las vías pacíficas y la que está sobre la mesa es la de la CIJ. Tenemos hasta el 8 de abril para que Venezuela pueda presentar todos los argumentos que soportan nuestra posición histórica. Esto se debe convocar a los mejores, sin importar la distinción política, porque esto es un asunto de Estado», consideró.

A su juicio, el referéndum fue un planteamiento que «dividió» a la sociedad venezolana, por lo que expresó que «este es el momento de unirnos todos para defender al país».

«Ambos países están llevando adelante una explotación irracional del territorio. Maduro en Venezuela y Guyana en el Esequibo. Y además del daño ecológico, los principales afectados son las comunidades indígenas que habitan esta zona», apuntó.

«Por eso es momento de decir mucho cuidado. Sabemos como actúan los perdedores radicales cuando se saben perdidos. Escalar una retórica bélica como una excusa para salirse de la ruta electoral porque se saben perdidos es algo que ni los venezolanos ni la comunidad internacional lo vamos a tolerar. Por lo que apelamos a la sensatez de todos los ciudadanos y la FANB», dijo.

Además, resaltó que «Venezuela tiene quien la defienda y en nuestro gobierno la vamos a defender porque sabemos lo que tenemos que hacer».

Machado afirmó que el 22 de octubre y el 3 de diciembre fueron dos días donde «triunfó la dignidad. El régimen se dio cuenta que el miedo ya no funciona (…) Eso significa el cierre de un ciclo político y el inicio de una nueva era para Venezuela».

¿IRÁ AL TSJ?

María Corina Machado sostuvo que «el documento que propuso el régimen lejos de allanar y facilitar una vía electoral lo que la hace es más compleja».

«Lejos de demostrar la disposición a cumplir con las condiciones que exige la comunidad internacional para que sean consideradas elecciones libres las restringe», afirmó.

Por ahora María Corina Machado no va al TSJ porque ella no ha sido notificada por la contraloría y su caso entonces es inexistente.

En ese sentido, se refirió directamente a su inhabilitación. «No he cometido falta o delito alguno. Aquí no hay un acto, procedimiento o decisión de la Contraloría. Yo no he sido notificada de ninguna manera, aquí nadie ha visto un papel, aunque falta que lleguen ahorita con todas estas declaraciones que se están produciendo».

«Por lo tanto, ¿Qué acto debe recurrirse si no existe? Es absolutamente inexistente y si quedaba alguna duda, yo hoy estoy más que habilitada por los millones de venezolanos que votaron el 22 de octubre», sentenció.