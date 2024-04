Stalin González sobre candidatura de Rosales: «El país necesita un cambio y estamos dándole una opción a la gente»

El dirigente político de Un Nuevo Tiempo, Stalin González, aseguró que es momento de que los líderes políticos del país empiecen a tomar decisiones que les brinden a los venezolanos una opción de cambio para las próximas elecciones presidenciales.

González reiteró que la inhabilitación de María Corina Machado se trata de una decisión meramente política del chavismo.

«Es un momento difícil en la política venezolana. No es un tema netamente jurídico. Las leyes y la Constitución deben ser para cumplirse. La Constitución también dice que las inhabilitaciones deben ser una pena accesoria a una sentencia firme y no está ocurriendo eso. Hay gente que está inhabilitada que no tiene sentencia firme. Entonces el problema no es de ley nada más», dijo en entrevista con Shirley Varnagy en Onda.

STALIN GONZÁLEZ: EL PAÍS NECESITA UN CAMBIO

No obstante, destacó que es momento de plantear a los ciudadanos opciones de cambio a pesar de los obstáculos.

«Dejemos de pensar que tenemos un plan detrás de todo esto. El país necesita cambio y nosotros lo que estamos dándole es una opción a la gente. ¿Le regalamos seis años más al gobierno o ponemos sobre la mesa una opción que sea viable? (…) Claro que es difícil todo lo que está pasando, pero también el liderazgo debe tomar decisiones en los momentos difíciles y asumirlas. En eso estamos para construir una unidad más grande, estamos dispuestos a hablar con todo el mundo porque estamos dispuestos a lograr el cambio que tanto necesitamos en el país», asentó.

🔵 Stalin González afirmó que el liderazgo debe tomar decisiones en momentos difíciles y asumirlas. «Estamos aquí para construir una unidad aún más grande». 🗣 «El país necesita contar con una opción viable que pueda lograr el cambio que tanto necesitamos». 📌 @ShirleyVarnagy pic.twitter.com/nkdYM0iLsX — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) April 1, 2024

«El país quiere votar y que las cosas cambien. Todos queremos que María Corina participe porque ganó las primarias, ahora la realidad es que no se puede inscribir y es un hecho de que a quien nombraron de sustituta tampoco lo pudo hacer. Ahora aquí el tema es cómo enfrentamos el reto que tenemos por delante», señaló.

LA UNIDAD

González reiteró que siempre manejaron la posibilidad de que María Corina y su sustituta no se inscribieran. Con este escenario señaló que desde UNT están dispuestos a conversar con quien sea para lograr la unidad en la oposición de cara a las presidenciales.

«Haremos todo el esfuerzo para que María Corina Machado conduzca este proceso, pero hace falta tener la voluntad de lograr ese consenso», dijo.

LA CANDIDATURA DE EDMUNDO GONZÁLEZ

Para finalizar, aseguró que su partido no tiene planeado apoyar la candidatura de Edmundo González.

«La decisión de Edmundo González, todos los que estaban ahí saben por qué se dio. Esa decisión se tomó con siete partidos a favor y tres en contra. Todo el mundo sabe que esa decisión fue en primer lugar porque él es el representante del partido MUD y en segundo lugar fue una inscripción para poder continuar una negociación interna de entendimiento, nunca se hizo con la idea de seguir hacia adelante o llegar hasta el 28 de julio», concluyó.