﻿ Su candidatura, una negociación con Rosales y los próximos pasos de la oposición: Todo lo que dijo Corina Yoris

Corina Yoris, la candidata opositora apoyada por María Corina Machado, aseguró este jueves, 28 de marzo, que todavía tienen “tiempo” para inscribirse para las próximas elecciones presidenciales, pese a las “trabas” del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Durante una entrevista concedida al diario argentino Clarín, remarcó que aunque desconoce el cronograma electoral, todavía su candidatura puede ser posible.

«Tenemos un problema porque no tenemos el cronograma electoral. El régimen no lo ha publicado para planificar nuestro trabajo y tomar decisiones. Sabemos que hasta 10 días antes del 28 de julio se pueden hacer los cambios de las postulaciones. De tal manera que todavía tenemos tiempo para evaluar la situación. Ahora el tiempo entre una cosa y otra, todo dependerá de la dinámica del proceso en estos días», explicó la académica en filosofía y lengua española, de 80 años.

CORINA YORIS SIGUE SIENDO CANDIDATA

Asimismo, dijo que desde la Unidad se solicitó el cronograma electoral al CNE.

«No lo han hecho. Por lo menos respondieron dando una prórroga de 12 horas cuando este martes pudimos inscribir al embajador Edmundo González Urrutia. Pero, es importante que publiquen el cronograma para saber los plazos establecidos para cada fase del proceso», remarcó.

«Es probable que el embajador González arme esa candidatura definitiva de la Unidad. Pero yo no me puedo adelantar a una decisión que no se ha tomado todavía. Mi nombramiento fue aprobado por unanimidad por la Plataforma y mientras no sea revocado yo sigo siendo la candidata», expresó.

LAS CANDIDATURAS

De igual forma, resaltó que ahora la Plataforma Unitaria tiene que tomar decisiones correspondientes a las candidaturas que se mantienen.

«En este momento, la de Manuel Rosales apareció en el panorama, a mí personalmente no me gusta. La inscripción de Edmundo González, a quien no me gusta que lo califiquen como la tapa amarilla de manera despectiva, pero en todo caso, esa decisión debe tomarse en unidad al interior de la plataforma. Y preservando lo más que se pueda la unidad, si esa unidad se rompe la situación cambia, a la plataforma le corresponde seguir en la lucha y evitar que esa unidad se rompa, vamos a ver lo que sigue y como dice María Corina vamos paso a paso», dijo.

Pero, ¿Podría haber un pacto o alguna negociación entre Rosales y María Corina? Ante esto, Yoris respondió: «Esas cosas no se pueden descartar. Tenemos abierto un abanico de posibilidades y debemos mostrar fuerza y unidad, que es lo que va a garantizarnos llegar hasta el final (…) No podemos tomar decisiones aisladas de la plataforma y viceversa. La plataforma no puede tomar decisiones sin la consulta de María Corina».

COMUNICADO DE LA PUD

En tanto, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) aclaró, este martes 26 de marzo, lo que motivó la inscripción de Edmundo González Urrutia como su candidato presidencial ante el CNE.

Por medio de un comunicado publicado en Twitter (X), enfatizaron que se trata de una postulación “provisional”, lo que muchos catalogan como un «candidato tapa».

Asimismo, subrayaron que dicha acción, fue como resultado de la «imposibilidad» de inscribir a la «candidatura electa» en las primarias del pasado 22 de octubre. También, en el escrito, se ratificó lo expuesto horas antes por Omar Barboza, secretario general de la PUD.

Reiteraron, que a la PUD, el CNE le aprobó una prórroga de 12 horas para la postulación de su candidato.

«En tal sentido, vista la clara imposibilidad de inscribir hasta el momento a la candidatura elegida por los factores democráticos. A los fines de seguir luchando por ello y garantizar la inscripción de dicha candidatura y mantenernos dentro de la ruta electoral, hemos decidido inscribir provisionalmente al Presidente de la directiva del partido Mesa de la Unidad Democrática, ciudadano Edmundo González Urrutia», expuso la coalición opositora.

Continuaron argumentando: «Para preservar el ejercicio de los derechos políticos que le corresponden a nuestra organización política hasta que logremos inscribir nuestra candidatura unitaria. Seguimos nuestra lucha sin descanso en defensa del derecho a elegir de los venezolanos y lograr unas elecciones libres, competitivas y justas».