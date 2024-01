﻿ TSJ reveló nombres de políticos que fueron habilitados para ejercer cargos públicos

La Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunció este viernes, 26 de enero, los nombres de los dirigentes políticos que fueron habilitados para ejercer cargos públicos.

En el marco de los acuerdos de Barbados, el TSJ se pronunció sobre las peticiones de algunos políticos para levantar sus inhabilitaciones. Tras varias semanas de espera, emitió las primeras sentencias.

Leocenis García y Richard Mardo, fueron los primeros en recibir la aprobación del tribunal, de acuerdo a las sentencias publicadas la tardes de este viernes.

García, líder del partido político ProCiudadanos, estaba inhabilitado desde el 2021, cuando anunció su candidatura para la Alcaldía del municipio Libertador. Por tanto, en diciembre presentó un recurso de «nulidad» y «acción de amparo cautelar».

«El ciudadano Leocenis Manuel García Osorio queda habilitado para el ejercicio de funciones públicas, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiera lugar», indicó la Sala del TSJ.

¿HABRÁ MÁS HABILITADOS?

Asimismo, el TSJ anunció la habilitación de Mardo, quien es el presidente adjunto de Primero Justicia. El dirigente presentó hace varias semanas una demanda «por vía de hecho conjuntamente con acción de amparo cautelar».

El TSJ adelantó que durante esta tarde iba a publicar «las decisiones tomadas en todos los casos de inhabilitación a partir de las solicitudes». Además, aseguró que las medidas cumplirían con la Constitución y los acuerdos de Barbados.

Una de las dirigentes que presentó un recurso ante el TSJ es María Corina Machado, candidata unitaria para las presidenciales, quien se encuentra inhabilitada por la Contraloría General desde el año pasado.

Machado aseguró en varias ocasiones que no estaba inhabilitada para ejercer cargos públicos, puesto que no la notificaron de un proceso penal en su contra. Sin embargo, voceros del chavismo dicen que no será candidata en las presidenciales.