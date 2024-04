﻿ VIDEO: Vida de José Gregorio Hernández será llevada al cine como una película animada

La vida del beato José Gregorio Hernández será llevada al cine en una película animada, que podría ser estrenada el próximo mes de diciembre, según lo estipulado por su creador y director, Jorge Zambrano.

Llamada “José Gregorio Hernández, la historia de un milagro”, este metraje contará las vivencias de uno de los personajes más queridos por la feligresía venezolana.

El cineasta detalló que desde el año 2020 decidió hacer la película. Le tomó un año entre investigar y desarrollar el guion; y tres años entre conseguir el estudio de grabación, los actores, recursos técnicos y monetarios, según lo reveló en una entrevista concedida al medio El Impulso.

Asimismo, Zambrano, licenciado en Artes con mención en Cinematografía de la Universidad Central de Venezuela (UCV), señaló al mencionado medio que dedicó gran parte de su vida profesional a los dibujos animados. De hecho trabajó en Radio Caracas Televisión en el Observador Junior, donde estaba a cargo de la sección de diseño de prensa. Allí tuvo la oportunidad de hacer muchos trabajos en esta categoría.

“Llegó un momento en que me vine para los Estados Unidos a seguir trabajando en lo mismo. Tenía mucho tiempo que no producía ningún material de contenido artístico, personal, solo producciones para clientes y dije, voy a hacer un cortometraje biográfico porque me gusta, nunca he tocado ese tema, voy a meterme por ahí”, señaló.

#Venezuela | La vida de José Gregorio Hernández llegará en formato de largometraje animado a los cines 📹 Video: José Hernández pic.twitter.com/aEpA4dqsIn — Caraota Digital (@CaraotaDigital) April 29, 2024

PERSONAJE CONOCIDO Y QUERIDO POR LOS VENEZOLANOS

Zambrano confesó que decidió hacer esta película sobre «el venerable» por ser el personaje que más conoce la gente después de Simón Bolívar.

«Es increíble, todo el mundo lo conoce. Incluso muchas generaciones de Venezuela, los que están en el extranjero. Sus hijos aunque no hayan nacido en Venezuela saben quién es José Gregorio Hernández”, indicó.

Tras leer un libro biográfico que le regaló su hermana, quien estaba involucrada en la “Causa de Beatificación» del médico de los pobres, Zambrano decidió realizar un largometraje, en vez del corto que tenía previsto inicialmente, «para poder contar todos los detalles de su vida porque son profundamente motivadores”.

AMBIENTADA EN DOS ÉPOCAS

La película está ambientada en dos épocas; la primera durante el tiempo de vida del venerable y, en paralelo, un personaje ficticio de la época actual que va indagando (a lo largo del largometraje) sobre la vida de José Gregorio.

Zambrabo indicó que actualmente todos los actores grabaron sus voces, tienen adelantado más del 60 por ciento, lo que les permitió sacar el primer tráiler.

Ahora se encuentran en la producción de animación que la hacen entre Estados Unidos, Perú, Chile, Venezuela y España. Mientras que en Inglaterra se realiza la parte arquitectónica y del diseño de fondos.

“Va bastante bien, estoy muy contento, el resultado ha sido muy bonito. El elenco es bastante grande, son más de 20 personas participando en las voces, gente muy talentosa. Tenemos la fortuna de que Venezuela cuenta con una cantidad de gente que hace voces para dibujos animados y para doblaje, que quizás es la crema del continente, y están en Venezuela. Entonces he sido muy afortunado al respecto”, sentenció el cineasta.