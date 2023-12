Angelina Jolie se quiere mudar de Hollywood y este es el inesperado país que le gusta para vivir

La actriz estadounidense Angelina Jolie reveló en una entrevista que quiere alejarse del glamour de Los Ángeles. Su plan es mudarse a Camboya porque no considera que Hollywood haya un ambiente «sano».

Jolie explicó a The Wall Street Journal que actualmente no se siente cómoda con su forma de vida en esa ciudad. Precisó que no tiene «vida social», puesto que la convivencia en Los Ángeles se le hace imposible por el constante escrutinio público.

«Perdí la capacidad de vivir y viajar con tanta libertad. Me mudaré cuando pueda», dijo. «Crecí en un lugar bastante superficial. De todos los lugares del mundo, Hollywood no es un lugar sano. Así que buscas la autenticidad», relató.

La estrella explicó que busca un lugar con paz y un perfil bajo, en el que no esté expuesta a paparazzis todos los días. Su mejor opción es Camboya, en donde tiene una casa y ha hecho amplio trabajo humanitario.

JOLIE: «NO SERÍA ACTRIZ»

Angelina Jolie se mostró reflexiva sobre sus decisiones y las consecuencias de la fama mundial. En tal sentido, confesó que si tuviera que comenzar de cero este 2023, bajo ninguna circunstancia elegiría una vida en Hollywood.

«Hoy no sería actriz», aseguró Jolie, quien dijo que se plantearía una carrera en el mundo del teatro. «Cuando empezaba, no había tantas expectativas de ser tan pública, de compartir tanto», expuso.

Jolie también indicó que Hollywood te lleva a no mostrar la vulnerabilidad o momentos difíciles de la vida privada. «Desde que era joven, a la gente le gustaba la parte de mí que es bastante dura y quizá un poco salvaje», analizó.

La actriz puntualizó que la exposición aumentó desde 2016, cuando se separó de Brad Pitt. Desde entonces, aparece constantemente en tabloides de prensa rosa, poniendo en riesgo su bienestar personal.