Britney vuelve a preocupar a sus fanáticos, subió un video desnuda en sus redes

La cantante estadounidense Britney Spears sigue dando de qué hablar. En esta ocasión preocupó a millones de sus seguidores al publicar en sus redes sociales un video desnuda, usando únicamente un collar de encaje.

«Buenos días», dijo Britney en el video, antes de hacer varias muecas con su cara. Después de unos segundos mirando fijamente a la cámara, abrió mucho los ojos y mostrando en primer plano sus dientes.

Britney sigue grabando y se puede apreciar que está desnuda en una cama. Como ha hecho en otras ocasiones, la Princesa del Pop llevó al límite las normas de Instagram respecto a publicaciones no permitidas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maria River Red (@britneyspears)



El video se viralizó rápidamente y cuenta con millones de reproducciones, además de más de 200.000 likes en menos de 15 horas. Sin embargo, bloqueó los comentarios y sus fanáticos no pudieron dejar sus impresiones.

FANÁTICOS PREOCUPADOS

Los fanáticos de Britney se preocuparon por el video y cada vez son más los que preguntan por su estado de salud. Otros, por su parte, defienden a la cantante y dicen que solo está viviendo la libertad que tanto deseaba.

Britney ha hecho varias publicaciones en las que se le ve con poca ropa, pero ella dice que es algo normal. «Sé que mucha gente no entiende por qué me encanta hacerme fotos desnuda o con vestidos nuevos», dijo en sus memorias.

«Creo que si hubieran sido fotografiados por otras personas miles de veces, pinchados y posados para la aprobación de otras personas, entenderían que me da mucha alegría posar como me siento sexy y hacerme mis propias fotos», confesó en The Woman in Me.