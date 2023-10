La foto de Britney Spears sin nada de ropa que enloqueció a sus fanáticos en Instagram

La princesa del pop, Britney Spears, sigue dando de que hablar tras el gran éxito que han significado sus memorias, las cuales salieron a la venta hace unos días y han superado todos los pronósticos. Ahora sorprendió al subir una foto en Instagram, sin nada de ropa, lo que enloqueció a sus fanáticos quienes no tardaron en hacer viral la publicación.

En la imagen se aprecia a la cantante completamente desnuda en una playa, donde está de espaldas y mirando a la cámara por encima del hombro. En la instantánea también posa con los brazos cruzados sobre su pecho.

A pesar de que Spears no acompañó la foto con ningún mensaje y bloqueo la opción de comentarios, la publicación ya supera los 1,1 millones de likes.

LA RAZÓN DE LAS FOTOS DESNUDAS DE LA PRINCESA DEL POP

La artista norteamericana ha convertido sus posados desnuda en algo habitual para sus millones de seguidores, quienes tras la publicación de sus memorias saben la razón que hay detrás de estas imágenes publicadas en sus redes sociales.

Spears explicó que estas fotos están tomadas bajo su responsabilidad sin depender de un fotógrafo o editor que las retoque.

«Sé que mucha gente no entiende por qué me encanta hacerme fotos desnuda o con vestidos nuevos. Creo que si hubieran sido fotografiados por otras personas miles de veces para la aprobación de otras personas, entenderían que disfruto mucho posando cuando me siento sexy y haciéndome yo misma mi propia foto», dijo en sus memorias sobre las imágenes en las que aparece sin ropa en su perfil de Instagram.