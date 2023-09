Carlos Mata advierte que estarían tratando de estafar personas desde su cuenta de WhatsApp tras sufrir hackeo

El actor venezolano, Carlos Mata, alertó este domingo que su cuenta de WhatsApp fue hackeada para intentar estafar a sus contactos, por lo que hizo un llamado a no caer en este truco sucio que se ha vuelto recurrente en Venezuela.

«Mis queridos amigos. Me hackearon mi WhatsApp y están tratando de sacarle dinero a la gente. Es una estafa. Por el amor de Dios, no caigan en esa trampa. Nadie que les escriba por WhatsApp, de alguna manera, pidiendo dinero en mi nombre, no lo acepten. Rechacen eso», señaló en un video subido a su cuenta de Twitter (X).

Para finalizar, pidió ayuda para difundir su advertencia. «Por favor, para que nadie sea robado, gracias», concluyó Carlos Mata.

En seguida, varios usuarios de la red social le sugirieron realizar una serie de pasos para recuperar su cuenta.

URGENTE! Me hackearon mi cita de WhatsApp y están tratando de estafar a todos mis contactos de tlf. Pidiéndoles dinero en mi nombre. POR FAVOR, NO LO PERMITAN. Por favor difundan. Gracias. pic.twitter.com/s9QPIKmrnU — Carlos Mata (@carlosmatareal) September 3, 2023

«Estimado, para que puedas recuperar tu cuenta rápido, baja la versión WhatsApp Business y la instalas. Luego la configuras y automáticamente cuando abra sesión con esta versión se cierra el WhatsApp normal. Espero que te funcione este tip. Saludo», comentó José Saavedra.

Otra persona le sugirió que una vez recupere su cuenta de WhatsApp, que ponga en configuración de seguridad la opción «Verificación en Dos Pasos» para evitar ser víctima de hackeo nuevamente.

UN MÉTODO RECURRENTE DE PARTE DE ESTAFADORES

En los últimos años, se ha vuelto recurrente la estafa a través de esta plataforma de mensajería. Por ende, en su momento el Saime hizo un llamado a no suministrar datos que puedan facilitar este tipo de actos ilícitos.

En febrero el abogado penalista, Luis Izquiel, precisó que la mayoría de las estafas provienen de cárceles en el interior del país. En ese sentido, los reclusos buscan acceder a cuentas de WhatsApp para vender divisas y recibir bolívares.