﻿ Joe Jonas le regaló un pandero a una venezolana, por error se la quedó una chilena y así reaccionó el cantante

Durante el concierto de los Jonas Brothers en Chile, una venezolana protagonizó un momento viral en redes. La joven recibió un pandero de Joe Jonas.

Todo comenzó cuando una venezolana en primera fila llevó un cartel en el que le pedía su pandero a Joe. Cuando el cantante vio a la fanática no dudo en pedirle a un integrante de seguridad que le acercara el instrumento.

Sin embargo, en ese instante el miembro de su equipo cometió un error y se lo entregó a una chica chilena.

JOE LE REGALÓ A UNA VENEZOLANA EL PANDERO Y UNA CHILENA SE LO ROBO PORQUE "ERA EL SHOW DE CHILE" VOY A COMETER UN DELITO AGARRENMEpic.twitter.com/vaaqOUk6yd — ᴍᴀʀɪᴀ⁷ (@nickjscenery) April 24, 2024

«El guardia se lo pasó por error. Ella no tenía por qué tener la mano estira siquiera, o pasarlo a la persona que se lo están dando. Ella sabía que era mío», comentó la venezolana llamada Eliana Rosbett.

Atento a todo lo que ocurría, al notar el llanto de la venezolana, Joe Jonas le hizo señas desde el escenario para que se calmara. Posteriormente, hizo que su equipo buscara un segundo pandero, el cual si llegó hasta la chica.

«Joe me mandó otro después, porque tuve la oportunidad de decirle dos veces», expresó.

Joe en ese momento le decía a la niña del cartel que se calmara y que le traería otro, pa las que dicen que es mentira. Además se han escuchado muchos rumores de la que robó el pandero, así que es probable que haya manipulado la situación a su favor. pic.twitter.com/CPmes7EKXm — WAITING 4 TAEYONG ◞ ˑ ⁝ (@changerine7) April 24, 2024

Posteriormente, la migrante subió una fotografía con el pandero. «Aunque me robaron la que él me había dado me envió otro luego», escribió.

EL PANDERO Y LOS INSULTOS XENÓFOBOS

La mujer chilena subió una historia luciendo el primer pandero, por lo que le empezaron a llover las críticas.

En ese instante, intentó justificarse con insultos xenófobos en contra de la comunidad venezolana en Chile. No solo generalizó a la delincuencia, sino que también criticó a aquellos que están trabajando honradamente y justificó el mal trato hacia ellos.

«Los venezolanos han venido a robar todas las oportunidades, roban celulares, autos, los trabajos. El pandero, bueno, haciendo justicia. Fin del tema. Me quedo con esto, con que el pandero se queda en Chile, con una chilena, como debe ser, porque fue el show en Chile, y que ella haga el berrinche», dijo en un video.