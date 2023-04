Descubre cuál de los Avengers tiene a «Yo soy Betty, la fea» entre sus programas favoritos

«Yo soy Betty, la fea» se estrenó hace casi 24 años y aún sigue siendo vista por muchos. Esa aclamada telenovela colombiana ha trascendido continentes y múltiples culturas, al punto de llegar estar entre los shows favoritos de grandes famosos. Una de ellas es Elizabeth Olsen, quien interpreta a Wanda Maximoff en «Avengers» del exitoso Universo Cinematográfico de Marvel.

La menor de las hermanas Olsen reconoció durante una entrevista en «The Jess Cagle Show» que ese programa es de sus preferidos. Inicio su relató al mencionar los programas que veía de niña, los cuales fueron su inspiración para sentar las bases de su carrera.

La ‘Bruja Escarlata’ comentó que intentaba hacer musicales basados en los shows en español que le encantaban. Uno de ellos era «Yo soy Betty, la fea», reseñó RCN.

«Hicimos ‘Betty la fea’ antes de que ‘Ugly Betty’ fuera un programa estadounidense. Mis amigos y yo veíamos ‘Betty, la fea’ en televisión y fingíamos que lo traducíamos. Así, creamos todo un musical de ‘Betty, la fea’ en la clase de español», contó.

Olsen destacó que al final terminaron cambiando varias palabras del musical.

EL TRABAJO DE OLSEN EN EL UCM

La actriz comenzó sus andanzas en el popular UCM en la película «Avengers: Age of Ultron» del 2015. Luego, apareció «Capitán América: Civil War» del 2016, «Avengers: Infinity War» del 2018, «Avengers: Endgame» del 2019 y «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» del 2022.

Por si fuera poco, tuvo su propia serie titulada «WandaVisión», la cual se estrenó en la plataforma Disney+ en 2021.

De igual forma, trabajó en otros proyectos como «Martha Marcy May Marlene» de 2011 y «Godzilla» de 2014.

En cuanto a «Yo soy Betty, la fea», su éxito es tal que fue incluida en el Récord Guinness como la «telenovela más exitosa de la historia de la televisión».