¿Despecho? Rauw Alejandro estrena canción dedicada a Rosalía: «Te voy a llorar y extrañar»

El cantante Rauw Alejandro sorprendió al mundo al sacar una canción dedicada a Rosalía. En el tema reitera lo que ambos han dicho en par de comunicados, desmintiendo los rumores de infidelidad. Además, expresa su amor y admiración por la artista española.

En el tema da a entender que él no quería acabar la relación y que la extraña.

La canción se titula «Hayami Hana», que significa «Flor rara y hermosa» en japonés. En ella, Rauw Alejandro expone sus razones acerca de la ruptura con Rosalía. En el tema hace un recuento de diferentes cosas como que lleva su nombre tatuado o de su casa juntos, así como del deseo que tiene de que regresen.

Además, deja claro que por su parte no hay rencores hacia ella y que entiende su decisión. No obstante, deja entrever que espera que ella reconsidere su futuro. «Hoy te dejo de escribir, no de querer», también añade que terminará de construir la casa de ambos, por si un día quiere volver.

Con respecto a todos los rumores, reiteró: «Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel».

En la canción no oculta que está sufriendo por ella. “Todo el mundo sabe que te voy a llorar y extrañar».

«Hemos discutido, me cuesta expresarme, todas mis carencias ya tú te las sabes. Yo también tus cosas tengo que aguantarme, pero nunca por mi mente pasó la opción de quitarme», añadió.

Asimismo, añadió que la distancia y la vida expuesta al público de ambos perjudicaron la relación. «Trabajamos sin parar, ¿pero hasta qué punto? Estar en nuestro campito vale más que todo el dinero y la fama».

«Si la vida me junta contigo en otra ocasión yo no le discuto al destino la razón», sostuvo.

Además de en lo personal, el puertorriqueño alaba el talento y la calidad artística de Rosalía: «Sé que vas a ser la mejor artista, es que otra como tú en verdad no creo que exista. Si con tan solo escuchar tu voz el mar se calma de cualquier tormento, miles de personas piensan lo mismo».

La ruptura de la pareja se dio a conocer el pasado 25 de julio. En un primer momento, trascendió que había ocurrido una infidelidad, pero todas las partes lo han negado.

«Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir», afirmó.