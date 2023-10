Después de 10 años en EEUU presentadora Vanessa Carmona se regresó a Venezuela y contó las razones

La presentadora de TV Vanessa Carmona regresó a Venezuela, tras pasar 10 años viviendo en Estados Unidos. Contó que está en el país con su familia y aclaró las razones por las que tomó esta decisión..

Carmona relató que, en primera instancia, vino a Venezuela mientras esperaba para que les entregaran la nueva casa que compró su familia en Florida. Mientras tanto, aprovechó para renovar su pasaporte y el de sus hijos.

«Hago tiempo acá y espero a que nos den la casa. No nos han entregado la casa y nos vinimos con dos meses de tiempo suficiente para que me entregaran el pasaporte. Mágicamente, me lo dieron en ocho días y quedé aquí», apuntó Carmona.

CARMONA PENSÓ EN LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS

Durante ese tiempo, le dio tiempo de «empezar a vivir, disfrutar y ver lo que aquí estaba pasando». «A saborear un poco de su gente, de la esencia de Venezuela», acotó, aunque también influyó la «educación de sus hijos».

«Tenía mucho miedo con lo que estaba pasando allá con la inseguridad dentro de las escuelas», explicó, refiriéndose a los tiroteos escolares. «Donde me mudé, en el Walmart hubo un tiroteo y eso me puso en alarma», agregó a Unión Radio.

Carmona también sostuvo que «se siente en casa» y con sus familiares cerca de ella. «Me pregunté ‘¿Qué me está atando allá?’ Todo era en función de los chamos, pero quiero que mis hijos crezcan con las bases, educación y roce social con el que yo crecí», acotó.

Ya que tienen residencia en Estados Unidos, Carmona y su familia decidieron pasar un año en Venezuela para «ver qué tal». «Y aquí estamos», apuntó la presentadora con una sonrisa en su rostro.

SU VIDA EN EEUU

La periodista migró a Estados Unidos en 2014, luego de trabajar durante 12 años en el famoso programa La Bomba. Originalmente, pretendía quedarse un año, pero terminó pasando una década en el país norteamericano.

«Ese año mi papá falleció y estaba comenzando una relación con mi actual esposo. Fuimos un año a probar, a estudiar inglés en Miami y ver qué tal nos iba. Nos fuimos y nos empezó a ir muy bien», apuntó Carmona.

Ya que «no tenía los papeles en regla» y tuvieron que buscar otros trabajos. Con el paso de los años, Carmona y su esposo abrieron una exitoa empresa.