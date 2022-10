Diosa Canales criticó presentación de Olga Tañón en el país y así reaccionó la puertorriqueña

La siempre polémica vedette venezolana, Diosa Canales, criticó a la cantante puertorriqueña, Olga Tañón, por haberse presentado en Venezuela, a pesar de que previamente había manifestado que no volvería al país, mientras el chavismo siguiera en el poder.

"La hipocresía y la doble moral de Olga Tañón en su máximo esplendor... El amor será por los venezolanos o por el dinero?", escribió Canales por su cuenta de Twitter.

La hipocresía y la doble moral de @olgatanon1313 en su máximo esplendor... El amor será por los venezolanos o por el dinero ??? pic.twitter.com/YPXxj34TCt — Diosa Canales (@canalesdiosa) September 29, 2022

La "Mujer de Fuego" decidió hacer oídos sordos a los comentarios de la venezolana y la bloqueó de manera inmediata. De esta manera no recibirá más mensajes, ni menciones, de esa cuenta.

Es importante recordar que no es la primera vez que Diosa Canales usa sus redes para criticar a otra artista.

Hace algunos días estuvo envuelta en una polémica con la actriz venezolana Juliet Lima.

Por su parte, Olga Tañón ha recibido distintas críticas por su presentación en el país, la cual fue todo un éxito al vender la totalidad de las entradas de su concierto realizado en El Poliedro de Caracas.

ATAQUE DE DIOSDADO CABELLO A OLGA TAÑÓN

El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, también criticó la presentación de la puertorriqueña en el país.

Como se está haciendo costumbre ante las recientes presentaciones de artistas internacionales en Venezuela, cuestionó que la cantante haya venido luego de condenar al chavismo.

Durante una transmisión del programa Con el Mazo Dando, Cabello leyó varios tuits publicó Tañón refiriéndose a la grave crisis que aqueja al país.

"En el 2019 expresó su apoyo al concierto que se realizó en Cúcuta, Colombia. Dijo que Venezuela no merecía tanto sufrimiento. Se acabó el sufrimiento porque ella está aquí", dijo Cabello en plan de burla.

"No hay vergüenza, no hay una disculpa de que se equivocaron y que no debieron meterse, porque no es su problema, porque ellos lo que hacen es cantar. Nicolás es el presidente Olga, no ha cambiado, y el pueblo venezolano es el mismo", añadió.

Por otro lado, afirmó que "es un gran golpe para los escuálidos" la presencia de cantantes internacionales en Venezuela.