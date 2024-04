El bombazo de la actriz transgénero Hunter Schafer, tuvo un romance con Rosalía en 2019

La actriz transgénero Hunter Schafer reveló que tuvo una relación amorosa con la cantante española Rosalía.

Conocida por su papel de Jules en Euphoria, Hunter reveló su romance en una entrevista para la revista GQ. Los hechos ocurrieron hace más de cinco años cuando las vieron a ambas realizar diferentes salidas, de compras y en eventos.

La actriz señaló que la noche anterior habló con la propia Rosalía sobre hacer pública la relación que tuvieron durante cinco meses en 2019. Hunter señaló que poco a poco empezaron a salir y tardó un tiempo en darse cuenta de que eso era en realidad citas románticas.

Aunque el romance no duró mucho tiempo, en la actualidad ambas siguen en contacto y no han perdido la amistad. «Tengo amistades muy bonitas con gente con la que tuve una relación sentimental», dijo.

«Se ha especulado mucho durante mucho tiempo… Una parte de nosotras quiere acabar con todo eso y otra dice ‘¡pero por qué, si no es asunto de nadie!’. Pero al final es algo que me alegra compartir. Y creo que ella también lo siente así’«, añadió.

INDICIOS DE LA RELACIÓN

En 2019 ambas artistas acapararon la portada de revistas por los rumores sobre una relación. Estos se avivaron cuando salieron fotografías de ambas por las calles de Los Ángeles. Además, realizaron varios viajes juntas.

En los Billboard Women In Music, celebrado en diciembre de 2019, Rosalía ganó el premio ‘Rising Star’ y le dedicó unas bonitas palabras a Hunter: «Gracias por venir conmigo, te amo mucho», además fue la única persona invitada al evento por Rosalía que no formaba parte del equipo.

También en la canción Tuya de Rosalía la cantante parece recordar su amorío en una parte que dice: «Solo esta noche soy tuya, solo esta noche eres mía».

Cuando le preguntaron sobre la letra de su canción, en ese momento Rosalía no lo desmintió, pero tampoco lo confirmó. «A mí me encanta que cada uno se haga su historia. Como escritora, me gusta que los demás se hagan su propia película».