EN VIDEO | Jean Carlo Simancas se sinceró: «Maye Brandt fue mi gran dolor, nunca entendí por qué se quitó la vida»

El actor Jean Carlo Simancas se sinceró sobre su relación con la actriz Maye Brandt en una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta. Simancas y Brandt estuvieron casados, pero su matrimonio terminó en tragedia cuando Brandt se suicidó.

«Fue mi gran dolor. Mi gran alegría. Esa fue una de las relaciones más orgánicas que he tenido. ¿Cómo nació? Yo fui porque estaba aburrido, iba grababa, me iba a la casa. Una vez mi asistente me dice que me estaban invitando para ir a una comida, y fui más por ver a otra persona con quien yo tenía una relación extraña, que por ir a la reunión», recordó sobre ese día.

Una vez en la reunión estaba conversando cuando de pronto voltea y se tropezó con los ojos verdes de Brandt. «Esa mirada inolvidable hasta el día de hoy».

«Al lado de ella estaba sentado Joselo, él se para va al baño y yo me paro y me siento al lado de ella. Entonces desde esa noche la llevé a su casa. Después en un programa Full Chola, que la estaba entrevistando, yo llamé y desde ese día hasta mes y medio después nunca nos separamos«, indicó.

A pesar de todo lo bueno que le estaba ocurriendo, confesó que en aquel momento era muy difícil llevar la relación.

«Yo iba dormía cuatro horas, iba grababa, comíamos, la llevaba a su casa y me iba a dormir otras dos horas. Al mes y medio yo le dije que o se casaba conmigo o me iba a morir, porque no podía vivir más así», contó.

«Pese a todas las opiniones contrarias de su padre, madrastra, la prensa, nosotros contra el mundo y bueno, nos casamos. Fue hermoso, claro, el asedio era muy fuerte», prosiguió.

El asedio de la prensa era tan grande que decidieron que en la casa no iban a tener revistas o periódicos.

«Fue una cosa que se me fue de las manos. Yo nunca terminé entendiendo por qué se quitó la vida. Yo dije que los seres humanos tenemos salvación, Cristo vino para salvarnos, si la gente se cura del cáncer, entonces por qué razón. Fue un golpe tremendo y muchos años pensando en la misma tontería sabiendo que no lo voy a solucionar jamás porque el dolor no lo vas a superar jamás», expresó.

«El hombre tiene una sola responsabilidad en su vida y es vivir. Entonces tienes que seguir viviendo y haciendo cosas. Ese día yo me iba para el baño y los policías me seguían, iba para el cuarto y se metían, y yo decía por qué esta persecución yo no me voy a escapar y me respondió no es porque te escapes, es que no queremos que hagas una tontería», prosiguió.

Para concluir, señaló que los seres humanos deben respetar la vida hasta el final.

«Es demasiada responsabilidad que tenemos al estar vivos, la vida fue un regalo y no puedes pisotear un regalo», concluyó Jean Carlo Simancas.