﻿ Las fotos virales del rapero Drake que causaron furor por su gesto con Venezuela

El famoso rapero canadiense Drake Graham, mejor conocido como Drake, se viralizó en las últimas horas en las redes sociales, después de que lo vieron en una tienda de Nueva York, Estados Unidos, con una camisa de béisbol de Venezuela.

Un fotógrafo neoyorquino captó el momento en el que Drake llegó a la tienda con varios amigos. Destacó de inmediato con una franela blanca de béisbol que decía Venezuela en el centro y «Pérez» en la espalda, con el número 1.

«Drake fue de compras con amigos a la tienda Chrome Hearts en Nueva York», dijo una cuenta de fanáticos del rapero en Instagram. El post es de la mañana de este miércoles, por lo que se presume que las fotos fueron tomadas el martes.

El rapero tenía la camisa que Venezuela usó en el Clásico Mundial de Béisbol de 2013, cuando obtuvo la tercera posición, la mejor de su historia en la competición.

DRAKE VIRAL

En cuestión de horas, las fotografías de Drake se viralizaron entre los internautas venezolanos. A la vez que muchos se preguntaban de dónde sacó la camisa, otros no tardaron en hacer bromas al respecto.

«Drake pertenece a nuestro país y no hay discusión», dijo un internauta, mientras que otro afirmó que «Venezuela tiene el dominio total del mundo». «¿Drake? Más Venezolano que la arepa, mano» y «Drake tiene fe», fueron otros de los comentarios más populares.

Todo parece indicar que Drake cumple la promesa que hizo en octubre, cuando anunció su retiro temporal de la música. «Tengo que ser sincero: necesito centrarme en mi salud, primero y principalmente», dijo en una entrevista.

Tras el lanzamiento de su álbum For All the Dogs, Drake reveló que ha tenido desde hace años problemas en el estómago. En tal sentido, quiere descansar y alejarse de los escenarios y los estudios «por un tiempo».