El gesto de Selena Gómez en los VMAs que se hizo viral y termino siendo meme

La cantante Selena Gómez fue una de las celebridades que más destacó durante los MTV Video Music Awards del martes. Sin embargo, una de sus reacciones durante la gala está dando la vuelta al mundo y ha sido de los sucesos más virales del evento.

El polémico momento ocurrió cuando estaban dando la lista de nominados por el Mejor video R&B. Entre los artistas mencionados estaba Chris Brown por su colaboración con Chlöe para el tema How Does It Feel.

Selena Gómez no fue discreta cuando dijeron el nombre de Chris Brown y evidenció su desagrado por el cantante. La imagen de su rostro se viralizó rápidamente en redes sociales y cuenta con millones de visualizaciones.

Los internautas destacaron la reacción de Selena Gómez y todo parece indicar que pronto vendrá una ola de memes al respecto.

SELENA GÓMEZ RESPONDIÓ

Una vez se viralizó la imagen, Selena Gómez escribió en su cuenta de Instagram sobre lo que estaba ocurriendo en las redes. No obstante, la cantante dejó claro no se siente cómoda con este tipo de situaciones.

«Nunca volveré a ser un meme. Prefiero quedarme quieta a que me arrastren por ser yo misma. Mucho amor», dijo Selena Gómez. «A quién le importa. LOL», agregó la cantante en otra publicación.

Selena Gómez no es la única que tiene cierto rencor por Chris Brown. Desde que el cantante golpeó a su entonces novia Rihanna en 2009, gran parte de la industria le ha dado la espalda y sus colegas se han distanciado de él.