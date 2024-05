El drama de migrante venezolana que quedó varada en el Darién con sus hijos tras fracturarse la pierna

La historia de una migrante venezolana se ha hecho viral en las últimas horas luego de quedarse varada en el Darién junto a sus pequeños hijos debido a una fractura en la pierna que le ha impedido continuar.

María Fernández Vidal de 36 años, acudió a redes sociales en ayuda, tanto para ella como para sus dos hijos, de 4 y 13 años. En un video compartido en la cuenta de Instagram @Depedregalfalcon, se observa a María visiblemente afectada, postrada en una tienda de campaña.

Con la voz entrecortada por el dolor y la desesperación, la mujer relata la difícil situación que enfrenta: «Hace cuatro días me rompí la pierna. Muchas personas me han ayudado, pero me han dejado aquí tirada», lamentó.

Admitió que muchas personas han ofrecido ayudar a los niños, pero ellos no quieren continuar sin su madre. «Los niños no me quieren dejar sola», asegura María.

La migrante venezolana, quien busca llegar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, hizo un llamado desesperado a las autoridades panameñas para que brinden asistencia y la rescaten junto a sus hijos.

LA PELIGROSA TRAVESÍA DEL DARIÉN

La selva del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, se ha convertido en una ruta migratoria cada vez más transitada por miles de personas que buscan llegar a Estados Unidos, huyendo de la crisis económica y social que azota a Venezuela.

Sin embargo, este trayecto es considerado uno de los más peligrosos del mundo. Los migrantes se exponen a la densa vegetación, la presencia de grupos criminales y la falta de asistencia humanitaria.

Las autoridades panameñas han reportado un aumento significativo en el número de migrantes que cruzan el Darién en los últimos meses. Esta situación los ha llevado a lanzar campañas para desalentar esta peligrosa migración.

Muchos de los migrantes viajan junto con sus niños pequeños, situación que compromete la vida de los menores.