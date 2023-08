«Somos hermanas de lec…»: El inesperado comentario de Alicia Machado a Yuri, cuando hablaban de Luis Miguel

La ex Miss Universo venezolana, Alicia Machado, vuelve a estar en el ojo de la polémica tras un comentario subido de tono que le hizo a la cantante y actriz mexicana, Yuri, cuando esta recordó el acercamiento que ambas tuvieron con El Sol de México, Luis Miguel.

Todo se dio durante el adelanto del Reality Secretos de las Indomables que contará con la presencia de Ninel Conde, Patricia Manterola, Amara La Negra y Zuleyka Rivera, además de las ya mencionadas Yuri y Machado.

En el mencionado adelanto se ve a Yuri preguntado a las presentes “¿entonces aquí hubimos varias que conocimos a Luis Miguel?”, a lo que contestó Alicia Machado: “Todas somos hermanas de leche, amiga”.

El resto de la conversación será revelado durante el estreno del programa, pautado para el próximo 17 de agosto.

ALICIA MACHADO RECORDÓ EL APOYO DE LUIS MIGUEL CUANDO TRUMP LA LLAMABA “GORDA”

Machado recordó cuando conoció a Luis Miguel y este la defendió de los ataques de Donald Trump, por ese entonces mandamás del Miss Universo.

“Nos conocimos porque, cuando gano Miss Universo, a las dos semanas me llevan a vivir a Los Ángeles y a hacer las fotos oficiales de Miss Universo con un fotógrafo americano que era famosísimo y era amigo de él (Luis Miguel)”, detalló la también actriz sobre su acercamiento al Sol de México.

«Para mí fue un año muy traumático, fui su conejillo de Indias (de Trump) y yo sin yo poder defenderme de muchas cosas. Por eso el bullying es algo que tiene que erradicarse y tiene que haber una gran conciencia en el mundo sobre eso, yo lo viví en carne propia», comentó.

En este sentido, destacó como la ayudó el intérprete de «Tengo todo excepto a ti», a superar ese difícil momento.

“Tengo muy bonitos recuerdos de él (Luis Miguel). Aparte de que él me ayudó mucho en esa época. Cuando Trump hacía lo que hacía, pinch* viejo lo odiaba, él me decía ‘No, tú no estás gorda, él es un imbécil, tú no le hagas caso’”, se sinceró Machado.

Para ver el resto de los secretos habrá que esperar al estreno del Reality que ya se asoma muy interesante en este adelanto.