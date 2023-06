¿El romance del momento? Revelaron quien fue el cupido que acercó a Shakira y Lewis Hamilton

Photo © 2023 Splash News/The Grosby GroupPREMIUM EXCLUSIVE*TV CONSULT PRICE*Single and ready to mingle! Shakira enjoys a barefoot trip with a boatload of male pals as rumors swirl over possible Tom Cruise romance. The Colombian singer and highly eligible bachelorette was picked up at the back of her $20 million Miami Beach mansion on Wednesday with a female friend, as speculation mounts around her potential new megastar love match. The 46-year-old showed off her toned legs and torso in a flirty fringed lilac bikini top and matching shorts, wearing her famous long wavy hair loose over her shoulders. She was all smiles as she boarded the vessel which pulled up on Biscayne Bay behind her lavish waterfront pad. The pop diva returned later looking relaxed and went barefoot as she climbed back onto her personal dock. Meanwhile, ‘Top Gun:Maverick’ star Cruise, 60, is said to be “extremely interested’ in pursuing the chart-topping beauty, who recently split from soccer star Gerard Pique. He has reportedly already sent flowers to the ‘Hips Don’t Lie’ singer and the two were recently spotted hanging out together at a private hospitality suite at the Miami Grand Prix. Shakira and Pique were together for 12 years and share two children, Sasha, 8, and Milan, 10. 10 May 2023****Shakira disfruta de un viaje en un barco lleno de amigos mientras corren rumores sobre un posible romance con Tom Cruise. La cantante colombiana y soltera altamente elegible fue recogida en la parte trasera de su mansión de $ 20 millones en Miami Beach el miércoles con una amiga, mientras aumenta la especulación sobre su posible nueva pareja amorosa megaestrella. La mujer de 46 años mostró sus tonificadas piernas y torso con un coqueto top de bikini lila con flecos y pantalones cortos a juego, con su famoso cabello largo y ondulado suelto sobre los hombros. Ella mostraba una gran sonrisa cuando abordó el barco que se detuvo en Biscayne Bay detrás de su lujosa plataforma frente al mar. La diva del pop regresó más tarde luciendo relajada y anduvo descalza mientras volvía a subir a su muelle personal. Mientras tanto, se dice que la estrella de 'Top Gun: Maverick', Cruise, de 60 años, está "extremadamente interesado" en perseguir a la belleza que encabeza las listas de éxitos, quien recientemente se separó de la estrella de fútbol Gerard Piqué. Según los informes, ya le envió flores a la cantante de 'Hips Don't Lie' y los dos fueron vistos recientemente juntos en una suite de hospitalidad privada en el Gran Premio de Miami. Shakira y Piqué estuvieron juntos durante 12 años y comparten dos hijos, Sasha, de 8, y Milan, de 10.