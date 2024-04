VIDEO SENSIBLE: Excandidata a Miss Ecuador fue asesinada en un restaurante, había sido mencionada en caso de corrupción

Landy Párraga, una modelo y excandidata a Miss Ecuador, fue acribillada a tiros este domingo mientras desayunaba en un restaurante de la ciudad de Quevedo, en la provincia de Los Ríos, lo que marca un nuevo hecho violento que sacude a ese país.

Un video difundido en redes sociales mostró el momento exacto del suceso. Párraga, de 23 años, estaba en un local comiendo con otra persona, aparentemente su novio, cuando dos sujetos irrumpieron en el sitio. Luego sacaron sus armas y le dispararon a sangre fría.

La joven mujer se había trasladado a esa localidad para un evento social donde haría acto de presencia.

A través de un vídeo que circula por las redes sociales, se puede ver el momento exacto en que fue asesinada la excandidata a Miss Ecuador, Landy Párraga, en un restaurante ubicado en la provincia ecuatoriana de Los Ríos. pic.twitter.com/nSYv4gi8RO — freddyzur (@freddyzur) April 29, 2024

VINCULADA A CASO DE CORRUPCIÓN

Cabe resaltar que el nombre de la exaspirante a la corona de Miss Ecuador estaba en el foco de una investigación. Esto se debe a que su nombre había sido relacionado con ‘Metástasis’, un sonado caso de corrupción en el país. Además, se dijo que tenía vínculos con Leandro Norero, un narcotraficante y lavador de dinero asesinado en 2022 dentro de una cárcel.

De acuerdo a Infobae, Landy Párraga apareció en unos mensajes que contenía el teléfono celular de Norero.

El caso ‘Metástasis’ estalló a finales de 2023 luego que un gran operativo dejara un total de 39 personas detenidas. Entre estas estaba Wilman Terán, quien en ese entonces era presidente del Consejo de la Judicatura de Ecuador.

Este caso, por el que ya han procesado a medio centenar de involucrados, desembocó en la filtración de conversaciones telefónicas. En ellas, el nombre de Párraga aparece en múltiples oportunidades.

El 13 de julio de 2022, Norero conversaba con Helive Angulo, alias «Estimado», un hombre de confianza. Norero era investigado por lavado de dinero y Angulo tenía infiltrados en el equipo policial que estaba detrás del caso.

Alias «Estimado» comentó a Norero que los agentes policiales le preguntaron sobre Párraga. No obstante, el recluso pidió que por «nada del mundo tiene que aparecer» el nombre de esa mujer. Esto se debe a que Norero insistía en evitar que no vincularan a la excandidata de Miss Ecuador con él para que ello no llegara a oídos de su esposa.