El video viral de George Harris del que todos hablan: El chiste sobre Barbie y la contundente respuesta a las críticas

El comediante venezolano George Harris está envuelto en una polémica luego de realizar un chiste sobre la exitosa película de Barbie y cómo se ha puesto de moda que las personas se vistan de rosado en honor a la famosa muñeca.

«La fiebre de Barbie, que huev.., la gente se expone. Si tú eres un cul.. como la niña que protagonizó la película, como Margot no sé qué, tú eres una mujer guapísima, tú puedes ponerte vestida de rosado, pero si tú eres la gorda del grupo, coñ.. gorda yo te quiero, pero tú me la pones muy fácil y apareces rosada entera y te dice ‘Hi Ken’. No, pareces un bolibomba. No me hagas eso, cómo te vas a poner de rosado», indicó.

"George Harris" es tendencia por las criticas que esta recibiendo por este segmento de unos de sus shows de comediapic.twitter.com/pD8hHPk5Gg — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) August 6, 2023

El chiste de George Harris en uno de sus espectáculos ha causado una serie de críticas en las redes sociales.

«Según George Harris, si usted es una mujer gorda no puede usar el color rosa y menos creer que puede ser una Barbie. Los humoristas venezolanos se esfuerzan cada día más en sus discursos poco inclusivos y misóginos», señaló @DulceMRamosR.

«No todo lo que haces con humor me parece agradable, a veces caes en lo ofensivo. Sin embargo alguna que otra vez he visto tus monólogos, aunque de meses para acá no, eres muy repetitivo con anécdotas de la idiosincrasia venezolana», acotó @dacastilloca.

«Lo terrible además de él es la gente que se ríe, no sé que es peor. Y la verdad ni gracioso es», agregó

@Beatrizer.

«Lo más cumbre son todos los que defienden diciendo ‘es un chiste’ por eso los humoristas venezolanos solo tienen público venezolano… deberían regresar a la prehistoria todos estos cavernícolas», manifestó @AriamSofi.

«No solo él, todos los humoristas, denigran a las personas y aun así se les paga, el mundo al revés. Pienso que con las ocurrencias del día a día o del tipo de país con sus costumbres estaría bien, ya de burlarse de los demás no es humor, es burla», destacó @A_CarvajalS.

NO TODO SON CRÍTICAS

Sin embargo, no todo fueron críticas. Algunas personas aseguran que estos chistes forman parte de su trabajo como comediante, por lo que no se le debe prestar atención.

«Primero el peo con Led Varela, ahora la agarraron con George Harris, son comediantes. No tienen que aplicar semejante importancia a los chistes, además él está diciendo cosas en su show, si tú no eres partícipe de esas acciones, no lo veas y punto», dijo @nelsondugart.

«Yo no soy fanático de George Harris. Sin embargo le doy toda la razón. Si a usted no le gusta su contenido no lo consuma. El tipo se gana la vida haciendo humor, no sean tan come mierd..», expresó @carlito_way.

«Si George Harris va a hacerle caso a la generación de cristal va a tener que hacer un show al estilo teletubis, y aun así siempre habrá quien se ofenda. A mí me parece muy bueno su show porque es basado en realidades cotidianas y actuales», señaló @elrodolfo1.

«Ajá pero es que es una ridiculez vestirte como Barbie si ni remotamente tienes el cuerpo de la Barbie. Disculpa, pero George Harris tiene la razón, no por estar algo de moda te vas a poner a hacer el ridículo, un poquito de par favor», escribió @solecita3003.

«Dejen en paz George Harris. Su contenido es increíble. No es para todo público. Si tú quieres parecer Peppa Pig pues vístete de rosado, pero acepta que eres venezolana y acá nos reímos y punto. Nadie va a morir por eso», afirmó @_OjosClaros_.

LA RESPUESTA DE GEORGE HARRIS

Ante esto, Harris decidió no quedarse callado y respondió a todas las personas que lo han criticado.

«Muchachos consejo del día. Si usted no le gusta lo que yo hago deje de ver mi trabajo. Porque les digo algo, si usted sigue consumiendo mi producto así sea para criticarme pues usted es un fan», comentó.

Además, sostuvo que «si yo me ofendiera cada vez que uno de Twitter (X) toma extractos de mi show, siguiera pegado al pasado. Esto es el verdadero pasado. Gente que critica todo lo que uno hace porque le arde. Busquen una vida y una misión. ¡Si se puede! Ánimo».