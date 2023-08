EN FOTOS | Pillaron a Paris Hilton de vacaciones en Hawái en medio de la tragedia por los incendios y generó ola de críticas

Paris Hilton se ha convertido en el blanco de críticas en los últimos días por vacacionar en Hawái después de la tragedia de incendios forestales. La socialité viajó junto a su esposo Carter Reum y su hijo de seis meses, Phoenix Barron.

Hilton fue vista en un complejo turístico exclusivo en Wailea, vistiendo un traje de baño de colores azul y rosa, pantalones de cuadros grises, lentes de sol y una gorra verde. Su esposo usó un traje de baño rosa, una camiseta negra, lentes de sol y una gorra.

Las imágenes de Hilton disfrutando de sus vacaciones en un lugar paradisíaco a solo 48 kilómetros de la zona más afectada por el incendio, Lahaina, han causado indignación en las redes sociales. Muchos usuarios la han criticado por estar «desconectada de la realidad» y por «aprovecharse del desastre».

El incendio forestal en la isla de Hawái es el más devastador que ha vivido Estados Unidos en un siglo. Hasta el momento, han sido encontrados 93 cuerpos y hay muchas personas desaparecidas.

Las autoridades han pedido a los turistas y residentes que abandonen la isla desde el miércoles. Sin embargo, Hilton se ha mantenido en el complejo turístico, donde ha mantenido a decenas de empleados trabajando para satisfacer sus caprichos.

La Agencia de Turismo de Hawái ha pedido a los visitantes que no viajen a Maui en este momento. «Nuestros recursos colectivos y la atención deben centrarse en la recuperación de los residentes y las comunidades que se vieron obligados a evacuar sus hogares y negocios», dijo la agencia.

Paris Hilton tiene un gran cariño por Maui, ya que ha vacacionado allí con su familia desde que era joven. El viaje ya estaba planeado desde mucho antes que ocurriera el desastre, y ya estando ahí, decidió hacer varios donativos para los damnificados.

Según fuentes cercanas, Hilton está preocupada por las víctimas del incendio y quiere hacer todo lo posible para colaborar. Ha hecho varias donaciones a organizaciones benéficas que están trabajando para ayudar a los afectados, y también ha estado en contacto con amigos y familiares que viven en la zona.

Una fuente aseguró que un restaurante propiedad de un familiar de Hilton también se quemó en el incendio. «Tiene muchos amigos y familiares allí y es un segundo hogar para ella. El restaurante de su tío en Lahaina se incendió, así que decidieron acortar su viaje e ir a ver a su familia y ayudar en lo que pudieran», dijo la fuente.

Se desconoce si Paris Hilton ya ha dejado Hawái. Sin embargo, otras celebridades como Jason Momoa, originario de Honolulu, han pedido a sus seguidores en las redes sociales que eviten viajar a Hawái, incluso para ayudar a los damnificados. Momoa ha dicho que las donaciones son suficientes y que viajar a la isla solo aumentaría el riesgo de más víctimas.

«Maui no es el lugar para tener sus vacaciones en este momento. No viajen. No se convenzan de que su presencia es necesaria en una isla que está sufriendo tan profundamente», escribió el protagonista de Aquaman en su Instagram.