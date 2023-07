EN VIDEO l Le tiraron un objeto a Harry Styles durante su concierto en Viena y le dieron en un ojo

El cantante británico Harry Styles recibió un fuerte impacto en el ojo izquierdo por algo lanzado desde el público durante un concierto.

Styles se encontraba en un escenario de Viena durante el fin de semana cuando ocurrió el lamentable incidente. A través de un video grabado desde la primera fila se puede ver el momento exacto en el que ocurren los acontecimientos.

El cante de «As It Was» iba caminando en el escenario mientras algo lo golpea y enseguida se lleva la mano a la cara. No obstante, siguió caminando.

Este concierto forma parte de su gira «Love on Tour». Hasta el momento, el exintegrante de One Direction no se ha pronunciado acerca de lo ocurrido. Aunque todo parece indicar que en esta ocasión el percance no tuvo consecuencias mayores.

WATCH: Harry Styles gets hit in the eye with an object while performing https://t.co/0pOVkPr9At pic.twitter.com/2hrEJd3ESi — The Messenger (@TheMessenger) July 9, 2023

Styles ha experimentado incidentes similares en el pasado, en los que ha sido víctima de objetos arrojados por espectadores mientras actuaba en el escenario.

En 2022, se compartieron videos en las redes sociales que mostraban cómo golosinas Skittles fueron lanzadas hacia el cantante durante un concierto en Los Ángeles.

Este incidente en particular llamó la atención de la cuenta oficial de Twitter de Skittles, quien publicó un mensaje dirigido a sus seguidores, pidiéndoles que no arrojen sus productos al escenario durante los espectáculos.

Otros artistas también han sido golpeados por objetos mientras actuaban en el escenario: Drake, Bebe Rexha, Kelsea Ballerini y Ava Max.