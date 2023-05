EN VIDEO | La declaración de Anuel AA sobre su nueva canción y Karol G que se volvió viral

Parece en serio que Anuel AA no olvida a su expareja Karol G, luego de dedicarle su última canción “Mejor que yo”. Un día después de difundir el nuevo tema, el reguetonero habló sobre este éxito musical.

En una entrevista, el boricua aseguró que la canción es “pa’ perrear, pa’ chingar en la disco”. Seguidamente, entre risas, afirmó que es “pa’ ella misma (Karol G), para que se coja a Feid y se lo perree”.

LEA TAMBIÉN: ANUEL AA DEFINITIVAMENTE NO OLVIDA A KAROL G Y AHORA LA DEDICA OTRA CANCIÓN SUBIDA DE TONO

Tal parece que esa afirmación de Anuel AA no sentó muy bien en internautas, pues algunos criticaron al cantante. “Tan bravo que se la da y no tiene ni dignidad”, “Le dan fama al que no lo merece… Qué aberración de persona”, “¿De verdad a alguien le gusta Anuel? Qué asco”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.

Cabe recordar que el jueves 4 de abril, Anuel divulgó su tema “Mejor que yo” y se la dedicó a la colombiana. Sin pelos en la lengua, el cantante urbano subió una publicación al Instagram promocionando el hit. Además, en el pie de foto colocó: “Te la dedico bebé” y mencionó a la intérprete de ‘TQG’.

"Anuel AA" es tendencia por sus declaraciones sobre Karol G y Feid "Esta canción es pa ella misma, para que se coja a Feid y se lo perree" pic.twitter.com/uLYioWm97a — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) May 5, 2023

PARTE DE LA LETRA

Un extracto del tema reza: “Hace tiempo que ya no nos comemos, ya tienes novio te echo de menos. Él no te entiende como yo te entiendo y ni te lo mete como yo te lo meto. Mejor que yo nunca va a ser, ni anotando mis truquitos en papel. Como yo nunca te va a hacer el amor y lo que perdiste en mí lo estás buscando en él. Lo único que tenemos en común él y yo es que los dos te lo llegamos a meter”. Parte de la letra parece ir dedicada también a Feid, quien se rumora es el nuevo novio de la colombiana.

Pese a la locura que desató la dedicatoria de Anuel AA en redes sociales, ni Karol G ni Feid se pronuncian al respecto hasta ahora.