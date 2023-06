¿Eres fanático de Sex and the City? La sorpresa que anunció HBO para esta temporada que no te podrás perder

La ausencia de Kim Cattrall en la nueva versión de «Sex and the City», llamada «And just like that», ha sido muy notoria para los fans de la serie. Aunque no se han dado explicaciones oficiales por parte de HBO Max, se rumorea que hace muchos años hubo conflictos entre las protagonistas debido a diferencias salariales.

Los realizadores de la serie intentaron mantener vivo el personaje de Samantha Jones en diferentes escenas, manteniendo comunicación por mensaje de texto con Carrie Bradshaw, interpretado por Sarah Jessica Parker.

Sin embargo, lo que todos los fanáticos deseaban será una realidad. Kim Cattrall volverá interpretar a Samantha y aparecerá en «And just like that» en la segunda temporada, aunque solo tendrá un pequeño papel. Según fuentes cercanas a la actriz, grabaron su escena en secreto en Nueva York el pasado 22 de marzo y solo aparecerá en la escena final de la temporada.

LEA TAMBIÉN: CHYNO MIRANDA SACUDIÓ LAS REDES CON UN VIDEO QUE ILUSIONA A SUS FANÁTICOS

Aparentemente, Cattrall no tuvo contacto con el resto del elenco ni con el productor ejecutivo, Michael Patrick King, con quien se había enfrentado anteriormente. La actriz confesó que su ausencia en la serie le pareció extraña y que no sabía cómo sentirse al respecto, ya que había participado en más de seis temporadas.

Aunque se intentó confirmar la información con la representante de Cattrall y con HBO, no hubo respuesta. CNN también intentó obtener más detalles, y se reveló que la escena la grabaron en un estacionamiento de Queens, sin que el nombre de la actriz apareciera en el listado de llamados.

The Post informó que el personal de la filmación estaba conmocionado e intrigado sobre cómo se plasmaría la aparición de Cattrall en el guion. Según una fuente citada por el medio, la actriz había dicho que nunca volvería a la serie, lo que hace que su regreso sea sorprendente.