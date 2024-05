﻿ Escándalo en Hollywood: Filtran video del rapero Sean ‘Diddy’ Combs golpeando a su exnovia

El rapero y empresario estadounidense Sean “Diddy” Combs se encuentra envuelto en una nueva polémica después de que filtraron un video en que se le ve golpeando a su antigua novia, la cantante Cassie Ventura.

La joven presentó una denuncia en contra de Combs en noviembre de 2023 por violencia física y sexual. Unos meses después, revelaron un video en que se ve al rapero golpeando a Ventura en un hotel.

Medios especializados indicaron que el video data del 5 de marzo de 2016. En esa fecha, Combs y Ventura estaban alojados en el Intercontinental Hotel en Los Ángeles, en donde ocurrió la brutal agresión en el pasillo.

This is hard to watch. P. Diddy should be in jail and rejected from polite society. Real men don’t do what he did.

