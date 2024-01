﻿ Escándalo en México: Influencer Paola Suárez recibió una brutal golpiza de su novio pocas horas después de comprometerse

La influencer mexicana, Paola Suárez, sufrió una brutal golpiza por parte su novio José de Jesús Castro Gómez. La integrante del grupo «Las Perdidas» terminó hospitalizada con varios hematomas en la cara y el tabique nasal desviado horas después de comprometerse a matrimonio.

La popular Wendy Guevara, también integrante de este grupo, dio a conocer lo ocurrido en un video subido desde el hospital. En el clip comentó que está previsto que le realicen una cirugía en la nariz. Además, están esperando que baje la inflamación para evaluar si tiene algún daño en el ojo.

Poco después de este video, la propia Paola envió un mensaje sobre lo ocurrido.

“No entiendo por qué fue todo esto, si sabes que te quiero mucho, nos comentaron que estoy a punto de perder el ojo, me quebraste dos costillas, me agarraste a patadas en el suelo. Nunca pensé que llegaras a esto y un día antes me habías pedido matrimonio”, mencionó en su publicación.

“Ya vinieron los del Ministerio Público al hospital, ya puse mi demanda. Pues bueno haber qué pasa”, dijo la youtuber.

¿POR QUÉ INICIÓ LA PELEA?

Wendy explicó que José se quería llevar los ahorros de Paola y ella intentó impedírselo a toda costa. Durante un momento de la discusión él se iba a ir y ella se lanzó desde el primer piso hacia una camioneta y luego cayó al suelo.

No está claro si la paliza la recibió antes o después de ese momento. Finalmente, Paola logró evitar que su novio se llevara el dinero.

Hasta el momento no ha transcendido información de un posible arresto por parte de las autoridades, luego de la denuncia.

JOSÉ SE DISCULPÓ EN SUS REDES SOCIALES

José de Jesús Castro Gómez usó sus redes sociales para disculparse por lo ocurrido a través de un comunicado.

“Lamento sinceramente mis acciones y el dolor que te causaron. Perdóname por no haber actuado de manera adecuada. Me equivoqué y quiero disculparme contigo. Asumo la responsabilidad de mis acciones y estoy dispuesto a hacer lo necesario para enmendarlo. Pido disculpas por cualquier daño que haya causado”, indicó el agresor.

“Mi objetivo es aprender de esta experiencia y mejorar como persona, lamento profundamente por mi comportamiento pasado. Reconozco que estuve equivocado y estoy comprometido a trabajar en mí mismo y asegurarme de no repetir errores similares en el futuro. Aprecio la oportunidad de aprender y crecer a partir de esta experiencia”, añadió.