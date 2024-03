Exconcursante de La casa de los famosos 4 destapó escándalo, amenazó con demandar a Telemundo

La actriz y modelo mexicana Thalí García, exconcursante de La casa de los famosos 4, destapó un verdadero escándalo y amenazó con demandar a Telemundo.

Por medio de las redes sociales, acusó a la cadena estadounidense y a Endemol, productora del programa, de presunta manipulación y secuestro. También de suministrarle drogas sin su consentimiento en la cuarta temporada de dicho reality show.

“Yo no me metí a este reality show ni para ser famosa, ni para tener exposición. Yo me metí a este trabajo porque corrieron a mi marido injustificadamente a días antes de comenzar su proyecto y necesitábamos el trabajo. Eso es lo que hace cualquier matrimonio; los dos siendo profesionales del medio, el productor y yo actriz, estábamos seguros que después de tantos años de trabajar en la empresa, realmente nos iban a cuidar”, comenzó

Asimismo, explicó el motivo de tan duras denuncias. Señaló, que en las últimas horas recibió una notificación de demanda por parte de ambas empresas.

Según explicó, quieren culminar su contrato con ella porque rompió las reglas del juego al abandonar La casa de los famosos 4. La decisión también se debe a que reveló información privada en algunas entrevistas.

LO MÁS GRAVE

Entre lo denunciado, lo más grave es la afirmación de que fue drogada. “El médico que tienen adentro te medica, te sugiere ansiolíticos, te entregan medicamentos sin siquiera abrirlos enfrente de ti. Hubo un día, que Lupillo cuando salga podrá dar fe, que estoy segura de que me drogaron”, contó.

“Les dije que no me quería tomar una pastilla. Que yo conocía otra pastilla. Hicieron que me la tomara y de repente yo veía doble en el cuarto con Lupillo, suite donde yo vivía encerrada con Guadalupe Rivera”, agregó.

Sin embargo, en medio de toda esa situación, la actriz destacó la actitud de ‘Toro del Corrido’. Pues, resaltó que la apoyó en todo momento y nunca tuvo una actitud inapropiada con ella.

SECUESTRADA

Igualmente, la artista aseveró que intentó abandonar el reality show en varias ocasiones, pero la producción no se lo permitió.

“Me tuvieron secuestrada en ese lugar en contra de mi voluntad durante más de 45 minutos. Yo pidiendo a Georgina de Endemol o a mi abogado o mi teléfono o lo que fuera porque yo de ninguna manera iba a permitir que difamaran mi imagen tal y como lo habían hecho en Los 50 (otro reality de la misma empresa donde participó)”, sostuvo.